Влада Грузії вирішила розібратися з росіянами, що понаїхали

Розібратися з росіянами, що понаїхали, в інтересах національної безпеки закликала влада Грузії. Йдеться, зокрема, про т.з. “релокантів”, оскільки основними «гострими питаннями» стали видача дозволів на роботу та відкриття бізнесу, купівля власності тощо.

Про це, як повідомляє РИА «Новости», заявили на найвищому рівні — адміністрація президента Грузії Саломе Зурабішвілі опублікувала відповідний документ від імені президента, в якому закликала врегулювати умови перебування росіян у країні.

«Я неодноразово закликала уряд, необхідно серйозно вивчити питання припливу російських громадян, з усіма його соціальними та політичними параметрами, щоб громадськість відчула, що її національні інтереси та безпека враховуються та захищаються», – заявила грузинський президент. Саме з цією метою пані Зурабішвілі закликає запровадити в Грузії суворе регулювання в галузі видачі дозволів на роботу росіянам, реєстрації бізнесу, покупки власності та відкриття російськомовних шкіл.

Для російського турбізнесу, втім, теж немає приємних звісток — у тому ж прес-релізі президент заявила, що категорично проти відновлення авіасполучення з Росією. Раніше голова правлячої партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе запевняв у зворотному — що ця ініціатива вітатиметься у Тбілісі, оскільки це полегшить становище громадян.