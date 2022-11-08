Всі розділи
ГоловнаГрузіяВ Тбілісі втікачам із Росії почали здавати намети всередині кімнати в будинку
ГрузіяРосіяТуризм

В Тбілісі втікачам із Росії почали здавати намети всередині кімнати в будинку

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Втікачам із Росії почали здавати намети всередині кімнати в будинку в Тбілісі

Оригінальний «засіб розміщення» запропонували «релокантам» – тобто, росіянам, що втекли з Росії, в Грузії. Згідно з Мedialeaks, сервіси бронювання в Telegram і навіть сервіс для пошуку житла Airbnb розмістили оголошення заповзятливого місцевого жителя з Тбілісі, який запропонував туристам розміститися в наметах. Причому намети розташовані не на землі, а на вершині – на горищі його будинку. Стягувати за такий собі «затишний куточок» передбачалося по 200$ на місяць.

Згідно з оголошенням, усім охочим надається намет, поставлений у невеликій ділянці кімнати «з проведеним опаленням та інтернетом». Кімната з наметами, за словами власника, розміщується у будинку, розташованому в історичному центрі Тбілісі. Імовірно, оригінальний “хостел” розміщений на горищі. Зі зручностей мешканці можуть користуватися загальним туалетом, душем та пральною машинкою. Також до кожного намету додається подовжувач.

Що стосується цін, то за добу проживання господар просить 25 ларі (близько 330 гривень), а за місяць оренди гостю доведеться заплатити 600 ларі (8100 грн.). Причому сервіс Airbnb пропонує дорожче – за 238 доларів (близько 8800 грн.).

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму