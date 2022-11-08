В Тбілісі втікачам із Росії почали здавати намети всередині кімнати в будинку

Оригінальний «засіб розміщення» запропонували «релокантам» – тобто, росіянам, що втекли з Росії, в Грузії. Згідно з Мedialeaks, сервіси бронювання в Telegram і навіть сервіс для пошуку житла Airbnb розмістили оголошення заповзятливого місцевого жителя з Тбілісі, який запропонував туристам розміститися в наметах. Причому намети розташовані не на землі, а на вершині – на горищі його будинку. Стягувати за такий собі «затишний куточок» передбачалося по 200$ на місяць.

Згідно з оголошенням, усім охочим надається намет, поставлений у невеликій ділянці кімнати «з проведеним опаленням та інтернетом». Кімната з наметами, за словами власника, розміщується у будинку, розташованому в історичному центрі Тбілісі. Імовірно, оригінальний “хостел” розміщений на горищі. Зі зручностей мешканці можуть користуватися загальним туалетом, душем та пральною машинкою. Також до кожного намету додається подовжувач.

Що стосується цін, то за добу проживання господар просить 25 ларі (близько 330 гривень), а за місяць оренди гостю доведеться заплатити 600 ларі (8100 грн.). Причому сервіс Airbnb пропонує дорожче – за 238 доларів (близько 8800 грн.).