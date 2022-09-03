У Грузії заявили про долю безвізового режиму з Росією

Грузія, як і раніше, не бажає «йти в ногу» з антиросійською санкційною полытикою і не має наміру відмовлятися від безвізового режиму для російських туристів або якось його переглядати. Про це заявив голова правлячої партії «Грузинська мрія – Демократична Грузія» Іраклій Кобахідзе. Він заявив, що «немає жодної необхідності» такого перегляду, незважаючи на всі терміни давності. Втім, і європейська спроба перекрити візи для росіян поки що «підвисла в повітрі».

«У Грузії діє безвізовий режим з Росією, який запровадила колишня влада на початку 2012 року. Сьогодні немає жодних ризиків і немає жодної потреби в тому, щоб ми переглянули безвізовий режим», – заявив Кобахідзе. Він також заспокоїв місцеві ЗМІ, заявивши, що «немає жодного безконтрольного в’їзду росіян до Грузії» та Влада республіки відповідальна за безпеку.

Нагадаємо, що в ЄС, після позапланової наради глав МЗС, що пройшла наприкінці серпня, анонсовано скасування угоди про спрощення візового режиму між Росією і Євросоюзом. Так, це ускладнить і зробить дорожчим в’їзд до країн ЄС російським туристам, проте про повну заборону видачі короткострокових віз під туристичні поїздки країни очікувати не змогли.