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ГрузіяТуризм

У готелі Тбілісі турист підірвав гранату

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У готелі Тбілісі турист підірвав гранату

Постоялець готелю у Тбілісі (Грузія) підірвав ручну гранату в одному з номерів.

Інцидент стався в готелі Люкс, розташованому на проспекті Агмашенебелі в Тбілісі. Турист забронював один із номерів готелю на другому поверсі, і коли оселився там, підірвав гранату.

У будівлі вибуховою хвилею вибило шибки з вікон. Сам постоялець отримав поранення та був госпіталізований.

МВС Грузії розпочало розслідування інциденту, вже відомо, що чоловік мав фінансові проблеми. Чи був турист громадянином Грузії, чи прибув з іншої країни, поки не повідомляється.

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