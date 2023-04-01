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Сусід Туреччини вирішив переманити туристів за допомогою All Inclusive

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Названо найдешевші курорти для відпочинку за системою All Inclusive, і це не Анталія

Грузія вирішила позмагатися із сусідньою Туреччиною за увагу туристів і будує на березі Чорного моря одразу кілька готелів, які працюватимуть за системою All Inclusive. Саме за цю послугу туристи колись полюбили турецькі курорти.

У місті Батумі автономної республіки Аджарія готуються до введення в експлуатацію відразу 4 готелі з концепцією «все включено». Кожен матиме по 1055 номерів, надаватиме широкий спектр послуг та високий рівень сервісу.

Нові готелі мають стимулюватися розвиток туризму в Грузії на узбережжі Чорного моря та успішно конкурувати з подібними об’єктами у Туреччині. Насамперед планується залучати більше туристів із Ізраїлю, Європи та країн Перської затоки.

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