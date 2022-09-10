Росіянам почали масово відмовляти у в’їзді до Грузії

Грузія посилила контроль на кордоні для росіян, які приїжджають, кілька тижнів тому.

Росіянам почали масово відмовляти у в’їзді на територію Грузії, що стала одним із найпопулярніших напрямків для мігрантів із країни-агресора після повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року.

Як розповів директор громадської організації Free Russia Foundation на Південному Кавказі Єгор Куроптєв, Грузія посилила контроль на кордоні для росіян, які приїжджають, кілька тижнів тому. Якщо раніше кількість відмов у перетині кордону було невелике, то тепер, за даними Free Russia Foundation, на кордоні розгортають по кілька десятків росіян на день.

“Не має значення ні професія, ні факт проживання в Грузії, ні наявність контракту на оренду житла. Якщо немає документа на проживання, ВНП, то жодні інші документи не є гарантією в’їзду до Грузії для російських громадян”, – каже Куроптєв.

При цьому він уточнив, що серед тих, кому відмовили у в’їзді останнім часом, є активісти, журналісти та юристи, які мешкають у Грузії або їхали в країну з Росії через загрозу безпеці.

Також видання зазначає, що з відмовами у в’їзді стикаються й ті, хто автотранспортом їде до Грузії з Туреччини. Наприкінці серпня генеральне консульство Росії в турецькому місті Трабзон повідомило, що такі випадки стали фіксуватися майже щодня. З відмовами, зокрема, зіткнулися жителі Північно-Кавказького федерального округу та окупованого Криму із російськими паспортами.

Як повідомляв DIP, раніше стало відомо, що чотири країни-члени Європейського союзу, які межують з Росією – Естонія, Литва, Латвія та Польща – закриють в’їзд для громадян РФ із шенгенськими візами з 19 вересня 2022 року.