Росія хоче відновити прямі рейси до Грузії

Росія може відновити пряме авіасполучення з Грузією — у цьому випадку турпотік до цієї кавказької країни може зрости на 30%. Втім, як заявляє «Комерсант», поки російська влада лише «дає зрозуміти, що може ухвалити рішення про відновлення перельотів», а в Тбілісі, «не впевнені в тому, що зараз потрібний час для подібних кроків», бо можливі санкції Заходу.

Підставою для припущення про відновлення рейсів вважається заява директора четвертого департаменту країн СНД МЗС РФ Дениса Гончара. Він заявив, що “уряд Грузії дотримується прагматичної лінії”, що “дає позитивний ефект” і “торгово-економічна статистика говорить сама за себе”. Друге питання, що в «позитивний баланс» вклалося близько 113 тис. релокантів, завдяки яким, як запевняє «Ъ», сталося «пожвавлення ринку нерухомості, бурхливе зростання обсягів грошових переказів з РФ, відкриття тисяч нових компаній, зокрема, у сфері IT та створення десятків тисяч робочих місць». Причому, власне, релокантів до Грузії дісталися ще й «сотні тисяч туристів», які їдуть або на своїх машинах або з пересадками через Єреван, Мінськ і Стамбул.

Однак, як розповів віце-президент Російського союзу туріндустрії Дмитро Горін, «класичний туристичний потік до Грузії зберігається» навіть за тривалої відсутності прямого авіасполучення. Але поява перельотів, як запевняє експерт, призведе до зростання кількості таких поїздок на 30%, а також зробить Тбілісі та Кутаїсі “великими транспортними хабами при плануванні поїздок за кордон”.

«Уряд Грузії також упевнений: якби між двома сусідніми країнами здійснювалися прямі авіарейси, доходів від мандрівників із РФ було б значно більше», – пише «Ъ», і знову згадує, як висловлюється видання, «натяк» російського дипломата, що за умови “формування потрібних передумов” Москва вирішить відновити пряме авіасполучення і навіть скасує візовий режим для громадян Грузії.

«Раніше спецпредставник прем’єр-міністра Грузії з питань врегулювання відносин із РФ Зураб Абашидзе неодноразово говорив «Ъ», що Грузія не була ініціатором припинення прямих рейсів, як і запровадження візового режиму для грузинських громадян, тому «рішення з обох питань має ухвалити російська сторона» . При цьому 10 грудня пан Абашидзе раптово заявив: “Що стосується відновлення прямих авіарейсів, це питання у нас на порядку денному зараз не стоїть”, – додає видання. Є всі шанси, що “відновлення польотів стане для Грузії зайвим головним болем” і навіть, що “Грузія буде зобов’язана конфіскувати літаки”, додає російське ЗМІ.