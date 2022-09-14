“Мотайте звідси. Ви нікому тут не потрібні”: Російських туристів змусили вийти з маршрутки Грузії

У мережі з’явилося відео, на якому російських туристів у Грузії вигнали із маршрутки. Ролик на телефон записала одна із місцевих мешканок. У кадрі – сімейна пара віком старша за середню і дівчина – ймовірно, донька. З першого погляду компанія досить тиха і не викликає людей на провокацію гаслами, одягом та іншими атрибутами. Але з боку росіян пролунала фраза “Слава Росії”.

Як усе це сталося, неясно – конфлікт залишився поза кадром. На відео потрапила лише його розв’язка. «Мотайте звідси. Ви нікому тут не потрібні. Розлючених пасажирок підтримав водій. Туристи покинули салон. А слідом почули «Слава Україні!»

Раніше “DIP” писав, що грузинський бар запровадив щодо громадян РФ власні візи. Щоб їх отримати, потрібно було заповнити дивну анкету із питаннями щодо належності Криму та Абхазії.