Грузія почала відмовляти у в’їзді російським туристам

Російських туристів «розвертають» на кордонах Грузії, заявили в РБК, посилаючись на дані генконсульства Росії у Трабзоні. Йдеться правда не про російсько-грузинський, а про російсько-турецький кордон. Такі випадки, як запевняє видання, трапляються по кілька разів на тиждень. Причин при цьому прикордонники не пояснюють.

У генеральному консульстві Росії у Трабзоні повідомляють, що скарги на відмову у в’їзді на турецько-грузинському автомобільному пункті пропуску “Сарпі” надходять кілька разів на тиждень, пише РБК. Причин при цьому прикордонники не пояснюють. Є версія, що Грузія боїться, що в країну переберуться чергові російські «неповерненики».

Є і протилежна версія. Так, як запевняє РБК, «серед тих, кого не пропустили в «Сарпі», у представництві перерахували мешканців Північно-Кавказького федерального округу, Республіки Крим, громадян т.з. ДНР чи ЛНР із російським громадянством».

Втім, видання додає, що ситуація аж ніяк не нова — у серпні подібні скарги надходили майже щодня, зараз — лише кілька разів на тиждень. Тобто, динаміка таких інцидентів знизилася порівняно з кінцем серпня.