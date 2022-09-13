Всі розділи
ГоловнаГрузіяГрузія почала відмовляти у в'їзді російським туристам
ГрузіяТуризм

Грузія почала відмовляти у в’їзді російським туристам

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Donate
Російські туристи скаржаться на цькування росіян у Грузії через Україну

Російських туристів «розвертають» на кордонах Грузії, заявили в РБК, посилаючись на дані генконсульства Росії у Трабзоні. Йдеться правда не про російсько-грузинський, а про російсько-турецький кордон. Такі випадки, як запевняє видання, трапляються по кілька разів на тиждень. Причин при цьому прикордонники не пояснюють.

У генеральному консульстві Росії у Трабзоні повідомляють, що скарги на відмову у в’їзді на турецько-грузинському автомобільному пункті пропуску “Сарпі” надходять кілька разів на тиждень, пише РБК. Причин при цьому прикордонники не пояснюють. Є версія, що Грузія боїться, що в країну переберуться чергові російські «неповерненики».

Є і протилежна версія. Так, як запевняє РБК, «серед тих, кого не пропустили в «Сарпі», у представництві перерахували мешканців Північно-Кавказького федерального округу, Республіки Крим, громадян т.з. ДНР чи ЛНР із російським громадянством».

Втім, видання додає, що ситуація аж ніяк не нова — у серпні подібні скарги надходили майже щодня, зараз — лише кілька разів на тиждень. Тобто, динаміка таких інцидентів знизилася порівняно з кінцем серпня.

Donate

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsУкраїнаLifeStyleСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму