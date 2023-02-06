ЄС опублікував звіт про відповідність України, Молдови та Грузії законодавству ЄС

Європейська комісія опублікувала свої аналітичні звіти щодо спроможності України, Молдови та Грузії взяти на себе зобов’язання щодо членства в ЄС, а також показує, як ці три країни належать до їх відповідності законодавству ЄС.

Останній звіт доповнив висновки щодо заявок трьох країн на членство в Європейському Союзі, прийняті Комісією ЄС у червні минулого року, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Раніше Рада надала європейську перспективу цим трьом країнам, а також статус кандидата для України та Молдови відповідно до висновків, у яких визначено кількість пріоритетів, які мають бути розглянуті щодо цього питання.

«Комісія оцінила рівень зближення законодавства ЄС на основі відповідей на анкети від трьох країн-кандидатів, а також відповідної інформації, отриманої в рамках інтенсивних діалогів, які проводилися протягом багатьох років відповідно до Угод про асоціацію, включно з поглибленими та всеохоплюючими зонами вільної торгівлі (AA/DCFTA), щоб оцінити їх імплементацію», – йдеться у заяві.

Також повідомлялося, що всіх трьох претендентів оцінювали за однаковими критеріями, враховуючи також їхні власні заслуги.

Комісія наголосила, що останні аналітичні звіти дають уявлення про здатність цих країн виконувати зобов’язання щодо членства в Європейському Союзі. Крім того, Комісія зазначає, що ці звіти містять цінні вказівки щодо майбутньої роботи відповідно до різних глав acquis.

Згідно з оголошенням, розміщеним на офіційному веб-сайті Європейського Союзу, також було наголошено, що Європейська комісія продовжуватиме підтримувати ці країни у цьому відношенні та приводить їх у відповідність до стандартів Європейського Союзу, а також з нормами, що охоплюють усі законодавчі акти ЄС.

Крім того, Комісія також підкреслила, що продовжуватиме звітувати про прогрес, досягнутий Україною, Грузією та Молдовою, щоб вирішити пріоритети реформ, визначені у Висновках у рамках Пакету розширення, який планується восени.

У червні минулого року більшість депутатів Європарламенту закликали країни ЄС надати цим трьом країнам статус кандидата, відкривши цим трьом країнам шлях до вступу.

Згідно з прес-релізом, наданим Європейським парламентом минулого року, під час пленарних дебатів із французьким президентом, а також із президентом Комісії Урсулою фон дер Ляйєн, майже всі виступаючі закликали ЄС надати статус Молдові, Україні та Грузії. а деякі з них нагадали грузинам, що їхній шлях не буде коротким, так як в цьому відношенні їм необхідна реформа.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив сподівання, що його країна стане членом Євросоюзу у найближчі два роки.

Україна набула статусу кандидата в ЄС наприкінці минулого року, як і Молдова, а Грузії пообіцяли, що статус кандидата буде надано їй, коли вона виконає всі необхідні вимоги.