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Більше половини експорту грузинського вина припадає на Росію

Гліб Парфененко
Більше половини експорту грузинського вина припадає на Росію, Україна друга

Грузія за вісім місяців 2021 року експортувала 65 мільйонів пляшок вина, з них близько 39,5 мільйона – в Росію. Про це повідомляє Національне агентство вина міністерства сільського господарства Грузії.

Статистика свідчить, що експорт грузинського вина зростає. За вісім місяців 2021 року Грузія експортувала 65 мільйонів пляшок вина (0,75 літра) в 59 країн, що на 19% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Вартість експортованої продукції склала 145 мільйонів доларів, що на 13% більше показника минулого року.

Топ-п’ятірка країн-імпортерів грузинського вина:

Росія, – вивезено 39,5 мільйона пляшок вина, зростання експорту становило 17%.

Україна – вивезено 7 366 327 пляшок, зростання склало 16%

Польща – 3 638 057 пляшок, зростання 29%

Китай – 3 373 517 пляшок, зростання 9%

Казахстан – 2 552 200 пляшок, зростання 37%

Свою продукцію за кордон вивозять 368 винних компаній Грузії.

За даними відомства, за звітний період експорт бренді склало близько 22 мільйона пляшок (0,5 літра), а чачі – 570 тисяч. У грошовому вираженні експорт бренді склало 40,3 мільйонів доларів, що на 8% більше в порівнянні з січнем-серпнем минулого року, а експорт чачі – 1,3 мільйона доларів, на 91% більше аналогічного періоду 2020 року.

В цілому за вісім місяців 2021 року в грошовому вираженні експорт вина, бренді, чачі, виноматеріалів, розливного бренді і спирту для бренді склало близько 234 мільйони долара, що на 18% більше показника аналогічного періоду минулого року.

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