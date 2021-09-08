Більше половини експорту грузинського вина припадає на Росію

Грузія за вісім місяців 2021 року експортувала 65 мільйонів пляшок вина, з них близько 39,5 мільйона – в Росію. Про це повідомляє Національне агентство вина міністерства сільського господарства Грузії.

Статистика свідчить, що експорт грузинського вина зростає. За вісім місяців 2021 року Грузія експортувала 65 мільйонів пляшок вина (0,75 літра) в 59 країн, що на 19% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Вартість експортованої продукції склала 145 мільйонів доларів, що на 13% більше показника минулого року.

Топ-п’ятірка країн-імпортерів грузинського вина:

Росія, – вивезено 39,5 мільйона пляшок вина, зростання експорту становило 17%.

Україна – вивезено 7 366 327 пляшок, зростання склало 16%

Польща – 3 638 057 пляшок, зростання 29%

Китай – 3 373 517 пляшок, зростання 9%

Казахстан – 2 552 200 пляшок, зростання 37%

Свою продукцію за кордон вивозять 368 винних компаній Грузії.

За даними відомства, за звітний період експорт бренді склало близько 22 мільйона пляшок (0,5 літра), а чачі – 570 тисяч. У грошовому вираженні експорт бренді склало 40,3 мільйонів доларів, що на 8% більше в порівнянні з січнем-серпнем минулого року, а експорт чачі – 1,3 мільйона доларів, на 91% більше аналогічного періоду 2020 року.

В цілому за вісім місяців 2021 року в грошовому вираженні експорт вина, бренді, чачі, виноматеріалів, розливного бренді і спирту для бренді склало близько 234 мільйони долара, що на 18% більше показника аналогічного періоду минулого року.