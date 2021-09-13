З сьогоднішнього дня в Греції діють нові обмеження для нещеплених осіб

У Греції сьогодні діють нові обмеження для людей, які не пройшли вакцинацію проти COVID-19, повідомляє газета “Катімеріні”.

Ці заходи включають вимоги невакцинованим працівникам проходити тестування один або два рази на тиждень, а також дозволити доступ в певні закриті приміщення тільки тим людям, які були щеплені або можуть довести, що вони перехворіли коронавірусом протягом останніх шести місяців.

Ці заходи будуть діяти до 31 березня.

Згідно з новими правилами, всі працівники приватного або державного сектора, що не мають сертифікату про вакцинацію або недавно перенесли захворювання, повинні раз на тиждень проходити експрес-тест.

Планується проведення двох тестів на тиждень для людей, які працюють в сфері освіти, туризму, ресторанів, кафе, барів і дозвілля, а також для школярів і студентів.

Тести будуть проводитися приватними лабораторіями, а їх вартість в розмірі 10 євро буде оплачена тестованими. Тільки для студентів тести будуть безкоштовними.

Невакцинованиі люди зможуть відвідувати кінотеатри, театри, музеї, археологічні пам’ятники і спортивні зали тільки за умови негативного експрес-тесту зробленого протягом 48 годин.

Маски будуть обов’язкові для всіх громадських приміщеннях і людних місцях на відкритому повітрі.

Підтвердження наявності вакцинації або захворювання, а також експрес-тест протягом 48 годин потрібні для далеких авіа-, залізничних, морських або автобусних поїздок всіх осіб старше 12 років.

Вакцини надаються безкоштовно всім особам старше 12 років.

Органи охорони здоров’я повідомили про 1319 нових випадків захворювання коронавірусів за 24-годинний період, який закінчився в неділю вдень. Число загиблих становить 28 осіб.