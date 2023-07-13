Все йде до +50 °С: туристи почали втрачати свідомість на популярних курортах

У найближчі кілька днів очікується різке підвищення температури повітря в Середземномор’ї, а в деяких районах стовпчик термометра підбереться до критичної позначки +50 °C. Погода викликає тривогу серед туристів, т.к. з’явилися інциденти, коли відпочиваючі непритомніли через пекельну спеку.

Йдеться про Італію, перш за все. Саме на цю країну доведеться тепловий удар. Але Італія не єдина, хто зіткнувся з екстремальною погодою. Туреччина також очікує на рекордні температури, і метеорологи попереджають про можливість досягнення там позначки +50 °C.

Згідно з метеозведенням синоптиків, опублікованим виданням Daily Star, по всьому Середземномор’ю популярні курортні регіони готуються до екстремальних температур, і відпочиваючих там туристів попередили про необхідність бути обережними. Наприклад, президент Італійського метеорологічного товариства та професор Лука Меркаллі підкреслив: «Ми знаємо, що температура буде вищою за +40 або +45 °C. Ми можемо наблизитись до рекорду. У будь-якому випадку рівні будуть дуже високими».

Основний тягар спекотної погоди цього сезону прийме на себе Італія, але й інші частини Південної Європи відчують потужну спеку — за прогнозами, цього тижня температура досягне +45 °C на півдні Іспанії та +44 °C у Греції. А от у Туреччині, яку європейці обрали цього року масово як напрям для відпочинку, теж буде непросто — у низці туристичних провінцій очікується +50 °C.

На жаль, звичний туризм у пекельних температурних умовах становить небезпеку для життя, тому відпочиваючим слід самостійно вжити запобіжних заходів. Червоний Хрест звернув увагу на необхідність уникати знаходження на вулиці найбільш уразливих груп, включаючи дітей та людей похилого віку. У той же час організація закликала людей не тільки стежити за станом здоров’я, а й звертати увагу на ознаки теплового удару – насамперед це блювота та непритомність. Симптоми теплового виснаження можуть включати втому, запаморочення, головні болі, судоми в руках, ногах і животі, підвищене потовиділення, а також або бліду і липку шкіру, або висип.

Вже зараз з’явилися повідомлення про туристів, які втрачають свідомість за відносно низьких температур. Наприклад, видання розповіло про одну відпочиваючу, яка зомліла перед Колізеєм у Римі, коли температура досягла лише +36 °C — мізерно мало в порівнянні з прогнозованою спекою.

Спека, що охоплює більшу частину Південної Європи, обумовлена антициклоном – областю високого тиску, що викликає підвищені температури. Минулої середи спекотне повітря вже накрило більшу частину Італії, що зробило обстановку ще неприємнішою.

Слід зазначити, що найвищу температуру в Європі було зафіксовано 11 серпня 2021 року у місті Флоридія на Сицилії, де ртутний стовпчик піднявся до позначки +48.8 °C, а цього року, ймовірно, очікується новий рекорд.