Всі розділи
ГоловнаГреціяДля туризму пролунав тривожний сигнал: ВООЗ почала готувати всіх до нової пандемії...
ГреціяІспаніяІталія

Для туризму пролунав тривожний сигнал: ВООЗ почала готувати всіх до нової пандемії та тотальної вакцинації

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Для туризму пролунав тривожний сигнал: ВООЗ почала готувати всіх до нової пандемії та тотальної вакцинації

Про можливість нової «масової вакцинації» заявили експерти ВООЗ. Причому для туризму пролунав тривожний сигнал – під ударом виявляться найпопулярніші у туристів курорти на теплих морях.

Причина – «хвороби, які переносять комарі», які виявляється мігрують у нові країни через зміну клімату. Отже, ризик оголошення нової пандемії цілком проглядається.

«Для боротьби з хворобами, які переносять комарі, може знадобитися масова вакцинація, оскільки інфіковані комахи мігрують у нові країни через зміну клімату», – заявив представник організації. Очевидно, йдеться про такі захворювання, як лихоманка денге, чикунгунья та вірус Зіка, переносниками яких є комарі виду Aedes albopictus із Південно-Східної Азії.

В ООН також запевняють, що кліматична зміна «ставить під загрозу» європейські країни, які можуть зіткнутися з «рекордним числом інфекцій», які переносять комахи. Нагадаємо, що випадки тропічних захворювань стали зростати у Середземномор’ї, в окремих регіонах Іспанії вже довелося оголошувати війну з комарами.

“Якщо це продовжиться, буде більше випадків зараження і, можливо, смертей від таких хвороб, як лихоманка денге або лихоманка Західного Нілу”, – заявила директор Європейського центру профілактики та контролю захворювань Андреа Аммон. Отже, загроза «масової вакцинації» знову нависає над туризмом.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

На курортах Таїланду зростає кількість випадків захворювання на лихоманку Денге

Медицина
Як повідомляє The Pattaya News, у 18 провінціях Таїланду,...

У Таїланді вирішили вжити надзвичайних заходів, щоб не допустити розростання епідемії: спецбригадам дозволено вриватися в приватні будинки та готелі

Медицина
У Таїланді туристів попередили: у країні запрацювали спецбригади по...

Туристів попередили, що у 26 країнах Європи та в Туреччині стрімко поширюються дві страшні інфекції

Іспанія
Мандрівникам, які вирушають до Європи та Туреччини цього літа,...

Епідемія досягла піку: у Таїланді почалася паніка через різко збільшене число смертей

Медицина
Попередження для туристів опублікували офіційні представники уряду Таїланду —...

Світовий туризм відновився на 80% від допандемійного рівня

COVID Travel News
Міжнародний туризм перебуває на шляху до повернення до доковідного...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму