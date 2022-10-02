В Греції почалося масове скасування турів до Туреччини

Масове скасування бронювання турів на курорти Туреччини цього разу зафіксовано не в Росії, а в популярній Греції. Хвиля ануляцій прокотилася через загострення політичної кризи між двома країнами НАТО.

Напруженість на лінії Анкара – Афіни позначилася і туристичному секторі. З початку політичної кризи спостерігається зниження числа туристів, які прибувають до Туреччини з Греції. У той же час турки не хочуть відмовлятися від відпочинку в сусідній країні і масово не скасовують свої заявки на поїздки, тому грецька сторона цього року не позбудеться надходжень від турецьких відпочиваючих, які орієнтовно витратять близько 1 млрд євро за поточний рік.

Згідно з турецькими ЗМІ, туроператори пояснюють різну реакцію сусідів на ті самі події наступним чином: «Греки консервативніші в цьому відношенні. Вони вживають негайних заходів щодо політичних подій, що відбуваються. Ми можемо зрозуміти це за цифрами. Спостерігається зниження кількості туристів, які приїжджають до Туреччини, спостерігається скасування бронювання. Є ті, хто ухвалює це рішення, можливо, з політичних причин, які вони не вважають безпечними. Проте турки продовжують їздити до Греції. Це питання вибору. Торгівля та туризм не повинні припинятися через кризу».

Довідка: Греція та Туреччина – союзники з НАТО – тривалий час стикалися з цілою низкою історичних суперечок, включаючи морські кордони, розмежування їхніх континентальних шельфів та статус розділеного острова Кіпр. Невдоволення наростає з того часу, як прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс використав візит до США у травні поточного року для ефективного лобіювання проти спроб Анкари купити у Вашингтона винищувачі F-16. Міцотакіс заявив, що турецькі ВПС щодня порушують повітряний простір Греції. Це спонукало Ердогана сказати, що він більше не визнає існування прем’єр-міністра Греції і що острови Егейського моря, передані Греції за міжнародними договорами понад сто років тому, «окуповані». Крім того, турецька влада стривожена зростаючою в останні роки співпрацею між Грецією та США в галузі оборони та безпеки. Греція надала США доступ до кількох військових баз та оновила взаємну співпрацю в галузі оборони у 2021 році і, згідно з даними Туреччини, озброїла острови в Егейському морі, які мають бути демілітаризовані з міжнародного права.