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В Афінах приземлився літак Ryanair із сигналом тривоги про бомбу

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Пасажири Ryanair опинилися в іншій країні через Комендантську годину в аеропорту

Літак авіакомпанії Ryanair, який прямував з Польщі в Афіни, благополучно приземлився в грецькій столиці після того, як пілот повідомив про загрозу бомби під час польоту, заявив вчора речник аеропорту, цитований DPA.

“Усі люди в порядку та в безпеці”, – сказала Олена Дімопулу, речниця аеропорту.

“Літак вилетів з польського міста Катовіце, на борту було близько 190 осіб”, – сказала вона. Спецпідрозділи поліції перевірили літак і багаж.

Грецьке державне радіо ERT повідомило, що після того, як пілот повідомив про загрозу, були відправлені винищувачі-бомбардувальники та супроводжували літак, поки він безпечно не приземлився, повідомляє БТА.

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