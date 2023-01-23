В Афінах приземлився літак Ryanair із сигналом тривоги про бомбу

Літак авіакомпанії Ryanair, який прямував з Польщі в Афіни, благополучно приземлився в грецькій столиці після того, як пілот повідомив про загрозу бомби під час польоту, заявив вчора речник аеропорту, цитований DPA.

“Усі люди в порядку та в безпеці”, – сказала Олена Дімопулу, речниця аеропорту.

“Літак вилетів з польського міста Катовіце, на борту було близько 190 осіб”, – сказала вона. Спецпідрозділи поліції перевірили літак і багаж.

Грецьке державне радіо ERT повідомило, що після того, як пілот повідомив про загрозу, були відправлені винищувачі-бомбардувальники та супроводжували літак, поки він безпечно не приземлився, повідомляє БТА.