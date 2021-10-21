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Греція

У районі острова Крит зареєстровано понад 10 землетрусів

Гліб Парфененко
У районі острова Крит зареєстровано понад 10 землетрусів

Сьогодні в районі Криту зареєстровано більше десяти землетрусів. Найсильніший землетрус магнітудою 4,5 за шкалою Ріхтера стався 11:12, після чого було зафіксовано 13 афтершоків, повідомляє електронне видання грецької газети «Proto Tema». За даними Євро-середземноморського сейсмологічного центру, останній землетрус був зареєстрований о 17:14 і мав магнітуду 4,1 за шкалою Ріхтера. Геодинамічний інститут Грецької національної обсерваторії дає магнітуду 3,9 за шкалою Ріхтера.

Всі наземні сили мають один епіцентр, на південний схід від села Акралохорі, де після вересня було зафіксовано сильний землетрус, в результаті якого загинула одна людина і було зруйновано багато будівель.

Грецькі ЗМІ повідомляють, що всі школи на острові залишаються закритими в якості запобіжного заходу.

 

 

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