У Греції на всесвітньо відомому пляжі завалилася скеля

Як повідомляє Greek Reporter, на острові Закінф у Греції завалилася скеля на всесвітньо відомому пляжі Навагіо, розташованому в однойменній бухті.

Це сталося після землетрусу магнітудою 5.3, що стався 8 вересня біля грецького острова Кефалонія, приблизно за 70 км від Закінфа. За кілька годин від скелі відкололася частина і впала на пляж. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Доступ до бухти зараз закритий для туристів та морських суден.

Нагадаємо, у 2018 році стався обвал скелі на зазвичай безлюдну частину пляжу, тоді постраждали семеро людей.