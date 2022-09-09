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У Греції на всесвітньо відомому пляжі завалилася скеля

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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У Греції на знаменитому пляжі завалилася скеля

Як повідомляє Greek Reporter, на острові Закінф у Греції завалилася скеля на всесвітньо відомому пляжі Навагіо, розташованому в однойменній бухті.

Це сталося після землетрусу магнітудою 5.3, що стався 8 вересня біля грецького острова Кефалонія, приблизно за 70 км від Закінфа. За кілька годин від скелі відкололася частина і впала на пляж. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Доступ до бухти зараз закритий для туристів та морських суден.

Нагадаємо, у 2018 році стався обвал скелі на зазвичай безлюдну частину пляжу, тоді постраждали семеро людей.

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