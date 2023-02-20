Туристам розкритий секретний острів у Греції, де найкращий відпочинок та найдешевші ціни

Секретний острів у Середземномор’ї, де ціни нижчі, ніж у основних конкурентів, а відпочинок кращий, представила туристам британська газета The Sun. Як запевняють експерти видання, грецький острів Наксос «зібрав усі найкращі шматочки грецьких островів» – на острові є все, щоб зачарувати навіть досвідченого мандрівника, причому там мало самих туристів, а ціни вкрай низькі.

І далі експерти видання на особистому досвіді розписують це «все»: за їхніми словами, острів відомий одними з найкращих піщаних пляжів Середземномор’я, туристам він може запропонувати весь асортимент — морські, пізнавальні, гастрономічні та інші екскурсії, пляжні бари та нічні клуби… однак при цьому острів «залишається самодостатнім у сільськогосподарському відношенні» і, за словами експертів, «успішно чинив опір» масовому туризму до 80-х років, роблячи ставку на сільське господарство, і досі зберігає автентичність і відсутність натовпів туристів, що позначається і на цінах. Наксос «набагато розкішний», ніж інші острови — насамперед Міконос і Санторіні, які входять до того ж архіпелагу Кікладських островів, і звідки на Наксос щодня ходять пороми.

«20 тис. місцевих жителів острова та приблизно вчетверо більше кіз. Тут пастухи досі блукають гірськими стежками, де туристи також зношують свої похідні черевики. А човни для одноденних екскурсій швартуються поряд з рибалками, які розвантажують свій улов», – каже експерт видання. А з «показовими пляжами», за його словами, є сусідами «нескінченні крихітні, секретні пляжі, до багатьох з яких можна дістатися тільки на джипах-позашляховиках, пішки або на човні». На одній такій екскурсії експерту показали маленький гальковий пляж на сусідньому острівці Като-Куфоніссі, де туристи займалися снорклінгом, а також крихітну каплицю Агіос Созон, куди теж можна потрапити тільки з води — за легендою, її побудували торговці, котрі зазнали аварії корабля, на подяку за те, що вони вижили, і стіни каплиці виготовлені з глини, замішаної на вині, яке везли торговці.

Також жодна прогулянка на човні не обходиться без гарної печери, така печера Ріна з її «зеленою» водою, що світиться, схована під диким схилом пагорба і «зберігаюча піратські таємниці». При цьому така екскурсія на цілий день на вітрильному човні коштує з людини 70 фунтів стерлінгів – пише британський експерт – тобто трохи більше 3 тис. грн. “Але це обов’язково стане яскравою подією вашої відпустки”, – додає експерт, також повідомляючи, що в маршрут включено обід-барбекю та “безмежну кількість безкоштовного вина”.

Втім, додає експерт, при цьому в цілому якщо є бажання заощадити, немає необхідності виходити в море, тому що є багато доступніших пляжів, якими можна насолоджуватися з суші. Головне місто острова, стародавня Хора – «країна чудес із традиційними вуличками, барами та ресторанами, яка також знає, як влаштувати вечірку по-крупному, у рейв-клубі The Ocean Club – і є сусідом із широким пляжем із золотим піском затоки Святого Георгія». «Коротка поїздка на автобусі вниз по узбережжю, і на вас чекають інші ідеальні піщані пляжі — натуристський Марагас, дика Плака та Агія-Анна, де влітку оживають пляжні бари, а у вересні та жовтні стає прохолодно, а в сімейній таверні Горгону подають кальмарів та дрібну рибу свіжого улову», – продовжує живописати експерт.

Що стосується готелів, то два ним перевірені готелі – Princess Mare тільки для дорослих і сімейний готель Astir з басейном – знаходяться в сімейному управлінні і нещодавно відремонтовані. За двомісний номер зі сніданком туристи віддавали від 65 фунтів у Princess Mare та 80 фунтів у Astir (тобто від 2300 до 3200 гривень). У сезон ціни трохи вищі, додає британець, але все ще менше, ніж у конкурентів.

Також він радить екскурсійні програми по острову, який включають Храм Деметри, висічений з місцевого мармуру, датований 580 р. до н.е. античного математика, якого всі пам’ятають із уроків геометрії. Особливість чаші в тому, що в ній є отвір, який зливає ваше вино, якщо ви занадто жадібно доливаєте. Також туристам покажуть «найстаріше у світі оливкове дерево», якому приблизно 5000 років, традиційний сімейний оливковий прес та гірські села — Халки з лікеро-горілчаним заводом та церковними фресками, мармурове село Апірантос та Філоті.

Любителів гастрономії він попереджає, що їжа на Наксосі є найрізноманітніша, а ресторани можна знайти на будь-який бюджет. Вони ж «бенкетували, як грецькі боги», приблизно за 50 фунтів за вечерю. «Домашня тарамасалата, грецький салат із гірськими травами чи сільський картопляний салат із каперсами часто зводили нас з розуму ще до того, як приносили основні страви з місцевої свинини, баранини чи яловичини», – запевнив британський експерт.