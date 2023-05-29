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Турки тепер вважають за краще відпочивати не в Анталії, а в Греції та Єгипті

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Турки тепер вважають за краще відпочивати не в Анталії, а в Греції та Єгипті

Турки теж тепер вважають за краще відпочивати не в Анталії, а в Греції та Єгипті. Таку інформацію повідомляє Turizmguncel: витрати турецьких туристів на внутрішній відпочинок скоротилися, а попит на виїзний відпочинок зріс на 99%. І основна причина – ціни.

Попит на Єгипет особливо високий — оскільки ціни на тури в Єгипет знаходяться на одному рівні з цінами на внутрішню, для турецького туриста, Анталію.

«Ціни на готелі, які зросли під впливом інфляції та обмінного курсу, вплинули на переваги внутрішніх туристів. Витрати внутрішніх туристів на відпочинок скоротилися, їхня перевага міжнародним подорожам збільшилася на 99 відсотків. Однією з причин став той факт, що в Туреччині можна купити тури з перельотом до Єгипту або Греції на п’ять днів за ціною п’яти днів в готелі в Анталії. У результаті попит на готелі Єгипту та Греції збільшився на 30 відсотків за рахунок внутрішніх туристів, які планують відпочинок влітку», — заявили місцеві експерти.

Як додав представник компанії Prontotour Алі Онаран, Єгипет показав 50% зростання попиту у високий сезон турецьких свят. По-перше, для турецьких туристів країна вирішила візову проблему. По-друге…

“Туристи можуть вирушити в повноцінний тур з розміщенням у готелі Rixos в Єгипті, включаючи авіаперевезення, і це їм обійдеться за ті ж гроші, що і Rixos в Анталії”, – заявив турецький туроператор.

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