Туреччина та Греція готові розв’язати війну: пролунала загроза територіальній цілісності

У ЄС «виражають занепокоєння»: військова риторика Туреччини набирає обертів, а Греція «дає здачі», що в результаті створює враження, що вирішити справу мироно країни нездатні — тобто рухається до війни і противниками готові розв’язати конфлікт. Євросоюз поки виступив з абстрактними гаслами про примирення, проте ситуація загострюється.

Керівництво ЄС заявляє, що закликає Туреччину та Грецію «до мирного діалогу у вирішенні двосторонніх питань, які заважають відносинам між Афінами та Анкарою». «Ми знаємо про ворожі зауваження політичного керівництва Туреччини щодо Греції та грецького народу, які викликають справді серйозне занепокоєння», — заявив прес-секретар ЄС із закордонних справ Пітер Стен. Йдеться, мабуть, про заяву про «непомітний напад», яку днями зробив президент Ердоган. “Ми очікуємо, що Туреччина утримається від ескалаційної риторики і займеться просуванням добросусідських відносин, а не навпаки”, – сказав представник ЄС.

У свою чергу, Афіни заявили про рішучість «не допустити», щоб мілітаристська риторика Туреччини стала «щоденним сюжетом новин». Глава МЗС Греції сповістив усіх партнерів країни «про загрози її територіальній цілісності з боку президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та інших високопосадовців у його уряді». У них він включив «військові операції проти грецьких островів та дії «самооборони» з метою придушення тероризму».

Черговий привід турецькі безпілотники, які кілька разів порушували повітряний простір над грецькими островами. Глава МЗС пообіцяв, що негайно надішле листи всім членам Ради Безпеки ООН, генеральному секретарю ООН, а також генеральному секретарю НАТО. «У листах цитуються оригінальні заяви турецьких офіційних осіб, без будь-яких подальших коментарів. Вони настільки «обурливі», що жодних подальших коментарів не потрібно», – заявили греки.