Тепер вересень вважається новим серпнем: у Греції змістився туристичний сезон

«Вересень вважається новим серпнем» – так охарактеризували останній туристичний тренд головного конкурента Туреччини для європейських туристів – Греції у місцевих ЗМІ. Іншими словами, високий літній туристичний сезон явно та активно зміщується на вересень.

Греція опинилася на третьому місці за зростанням кількості бронювань на вересень — кількість ночівель зросла на 96% до показників за той же період минулого року. Зазначимо, що перше місце примудрилася зайняти Польща – там це зростання склало 161%, а на другому місці – також середземноморський напрямок, Хорватія – там приріст у вересні становив 129%.

Отже, загалом загальноєвропейський тренд відпочинку такий — попит зміщується з початку літа на «оксамитовий сезон». Якщо загалом по Європі кількість бронювань на вересень зросла майже на 78% до минулого року, то у червні приріст не перевищує 13%. На високий літній сезон приріст також поступається вересневому – 40%.

У грецьких ЗМІ ці показники оцінюють як обнадійливі. Вони показують, що тренд «бронювань в останню хвилину» європейських туристів все-таки поки що минув, вони готові планувати відпочинок заздалегідь.

«Тенденції бронювання цього року демонструють зміни у поведінці мандрівників як з точки зору часу бронювання, так і з точки зору продовження пікового сезону. Історично вересень вважався кінцем літнього туристичного сезону в Європі», – заявили експерти.