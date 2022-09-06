Стало відомо, в яких країнах Європи реально отримати «золоту» візу і як

“Золота” віза відкриває шлях до громадянства. Це одна з головних причин, через яку іноземці готові інвестувати сотні тисяч доларів в економіку чужої країни. Умови програм у різних країнах різняться, але низку правил залишається незмінним.

Один із найпопулярніших способів отримати «золоту» візу — інвестувати у нерухомість. Вона дає багато переваг, у тому числі посвідку на проживання, право на роботу в країні, а через кілька років іноземець може набути статусу громадянина.

Серед держав, які пропонують програми отримання «золотих» віз, — європейські країни, наприклад Португалія, Іспанія, Мальта, Греція та інші, острівні країни Карибського басейну: Гренада, Антигуа та Барбуда, азіатські країни: ОАЕ, Сінгапур і навіть Канада, США та Австралія.

Список європейських країн, які готові надати посвідку на проживання в обмін на інвестиції, досить великий. За словами експертів, найчастіше для цих цілей обирають Португалію, Іспанію та Грецію.

Португальський уряд пропонує інвесторам великий вибір варіантів отримання «золотої» візи. Мінімальна сума, яку іноземець має вкласти на підтримку мистецтва або реконструкцію національної спадщини, становить 250 000 євро. Ця сума не включає різні візові збори. Інший варіант — купити чи інвестувати у нерухомість, придбати акції португальської компанії чи самостійно відкрити бізнес та створити робочі місця для місцевих громадян. Власники заповітного документа отримують право користуватися безвізовим переміщенням ЄС та деякими іншими країнами, жити і працювати в Португалії, а також претендувати на постійне місце проживання через 5 років.

На думку багатьох експертів, у Греції діє одна з найкращих програм отримання «золотої» візи. Причина проста – заморожування ПДВ на новобудови. Мінімальна сума у ​​розмірі 250 000 євро має бути вкладена у купівлю нерухомості. Альтернативним варіантом є грецькі цінні папери у сумі 400 000 євро. Вигляд на проживання стає доступним також через 5 років.

В Іспанії складніші правила програми порівняно з Португалією та Грецією. По-перше, мінімальна сума для інвестицій у нерухомість складає 500 000 євро. Можна придбати державні облігації чи акції іспанських компаній, але суми стають майже космічними: 2 000 000 та 1 000 000 євро відповідно. Громадянство з інвестицій тут не надається, але інвестори отримають постійне проживання через 10 років, якщо вони не забудуть продовжити свої «золоті» візи.

Країни висувають обов’язкові вимоги до інвесторів, які бажають отримати дозвіл на проживання. Деякі з них відрізняються, але існує загальний перелік таких вимог:

– Інвестиційні кошти мають бути одержані законним шляхом. Необхідно мати документи, що підтверджують їхнє джерело.

– Підтримувати рівень інвестицій необхідно протягом певного періоду, як правило, кількох років.

– Люди із судимістю не зможуть брати участь у програмі.

– Кандидати мають бути не молодшими за 18 років.

Інвесторам слід звернути увагу на додаткові збори при отриманні «золотої» візи. Їхня оплата обов’язкова.

Якщо претендент бажає отримати посвідку на проживання разом із сім’єю, то за кожного члена сім’ї також доведеться заплатити певну суму.

Вимоги до обов’язкового проживання біля країни також є важливим критерієм відбору. Португалія, наприклад, вимагає, щоб інвестор проводив у країні всього 1–2 тижні на рік, а от канадські інвестиційні програми зазвичай вимагають щонайменше 183 дні (понад півроку) проживання протягом 3 років.

Якщо заявник вибрав країну, де нерухомість може бути здана в оренду, необхідно заздалегідь дізнатися про обов’язкові податки.

Програма “Золота віза” для інвестицій має попит, оскільки вона вигідна як інвесторам, так і державі. Учасники програми та їхні сім’ї одержують значні пільги, а економіка країни отримує додатковий імпульс для розвитку. Вирішальну роль у виборі країни найчастіше відіграють варіанти та обсяг необхідних інвестицій, а також пільги, які отримує інвестор, та додаткові умови участі у програмі.