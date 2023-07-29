Стало відомо де і які готелі подорожчали найсильніше

Греція вже не вперше займає перше місце в рейтингу, що відповідає на питання, які готелі подорожчали найсильніше. Рейтинг представила організація Mabrian, яка займається збиранням та аналізом даних, пов’язаних з туризмом, зі штаб-квартирою в Іспанії.

Згідно з ним, найсильніше додали «люксові» готелі, а з розглянутих курортних країн, перше місце знову зайняла Греція, де готелі 5* додали в ціні 123%. На решті напрямів зростання цін не перевищило 25%.

Загалом дані звіту такі:

Готелі 3* у Франції навіть трохи подешевшали — до 120 євро, зменшивши ціну на 1.7%, в Італії подорожчали майже на 20%, до 122 євро. В Іспанії темпи зростання менше – 12%, а ціна – 111 євро. Греція і тут на першому місці – +25.5% та 123 євро.

Готелі 4* також найдорожчі в Греції — 199 євро та темпи зростання +67.2%. На другому місці за рівнем цін — Франція — 193 євро, щоправда, зростання цін там помірне — +7.2%, майже на стільки ж — з різницею на частки відсотка, подорожчала й Італія, де ціни досягли 174 євро, а найдешевші 4* в Іспанії. — лише 145 євро при зростанні цін на 11%.

По готелям 5* і зростання цін рекорди поставила, як уже згадувалося, Греція, показавши зростання 123%. Ціна на готелі досягла 348 євро. При цьому ціни істотно нижчі, ніж у конкурентів, що менш подорожчали, — Франція подорожчала на 24% і досягла рівня майже в 450 євро; Італія додала 18.4% – до 430 євро. І тут найдешевшою виявилася Іспанія — 307 євро і з збільшенням +25%.

Дану інформацію, до речі, активно цитують турецькі ЗМІ, заявляючи, що незважаючи на зростання цін на готелі через вартість, відпочинок у Туреччині, як і раніше, обходиться іноземцям дешево — і суттєво дешевше за вищевказані конкуренти.

Також вони наводять і звіт британського Post Office та TUI, які порівняли ціни на 16 популярних напрямках та з’ясували, що Туреччина – найдешевший. «Туреччина дешевшає через високу інфляцію та нестабільну економіку в країні», – запевняють британці. Також до списку найдешевших популярних країн потрапили Португалія та Болгарія.