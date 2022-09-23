Результати приголомшують: Туреччина, Іспанія, Італія, Греція та Кіпр через 5 років втратять половину туристів

Результати власного дослідження щодо довгострокових планів туристів були названі приголомшливими в компанії InsureandGo, яка спробувала з’ясувати вплив зміни клімату на переваги мандрівників. «Тут найближчими роками може стати надто спекотно» – саме так думають потенційні європейські клієнти про традиційні туристичні літні напрямки Середземномор’я. Згідно з їхніми відповідями, через 5 років – до 2027 року в Туреччині, Іспанії, Італії, Греції та на Кіпрі стане надто спекотно, щоб проводити там літні канікули. Внаслідок цього половина учасників опитування планує поступово змінити географію свого відпочинку.

В опитуванні взяли участь близько 2 тисяч респондентів — і майже три чверті з них, або 71%, вважають, що до 2027 року в деяких частинах Європи буде надто спекотно для відвідування їх влітку. Кріс Роллан, генеральний директор InsureandGo travel insurance, назвав цей результат «приголомшливим». Причиною такого результату, за даними експерта, стало те, що в Європі цього року було зафіксовано найспекотніше літо за всю історію, і туристи не хочуть відпочинку за таких умов. Причому це було друге поспіль спекотне літо для Європи, із середніми температурами на 0,4 градуса Цельсія вище за попередній рекорд, встановлений у 2021 році. Рекорд температур, зафіксований на Сицилії, становив 48 градусів, і деякі кліматологи побоюються, що південній Європі доведеться знайомитися з новою реальністю — де влітку температура підніматиметься до +50 і вище.

Найсильніше постраждає Іспанія. Побоювання з приводу цієї країни, що спека скоро не дозволить відпочивати там улітку, висловили 65% опитаних туристів. Імовірною спекою у Греції стурбовані 59%. Від улюбленої європейськими туристами Туреччини спека в перспективі може відштовхнути трохи більше половини європейського турпотоку або 55%. Кіпр, Португалія та Італія «балансують» на рівні половини потенційних туристів: від 42 до 51% опитаних також вважають, що в цих країнах до 2027 року може стати «занадто жарко» для літнього відпочинку.

При цьому спека відштовхує здебільшого таку аудиторію як європейських пенсіонерів. Так, туристи у віці від 18 до 34 років побоювання перед надто сильною спекою в Іспанії висловили 53%, а з людей віком від 65 років — 83%. По Греції ці цифри становлять 43% і 77% відповідно.

Щоправда, як запевняють дослідники, деякі напрямки від такої зміни лише виграють. Зокрема, приємніший клімат для відвідування може стати у Скандинавських країнах чи Швейцарії, також спека може повернути туристів на внутрішні курорти Великобританії та Німеччини. Звичайно, це за умови збереження Гольфстріму. Ще одним трендом може стати зміщення попиту на інші сезони — аж до того, що найкращим часом для сімейного відпочинку стануть великодні або різдвяні канікули.