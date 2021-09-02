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LifeStyleГРЕЦІЯ

Популярний грецький репер Mad Clip загинув в автокатастрофі (відео)

Гліб Парфененко
Популярний грецький репер Mad Clip загинув в автокатастрофі
iStock / Getty Images

Через кілька годин після опівночі в районі в південній частині Афін в автокатастрофі загинув популярний, особливо серед молоді, 34-річний грецький репер Пітер Анастасопулос, відомий під сценічним псевдонімом Mad Clip, повідомляє МВС.

Трагедія сталася після того, як автомобіль, яким він керував, ймовірно, через велику швидкость, вилетів з дороги і вдарився об стовп і дерево. Удар був настільки сильним, що, як повідомляють грецькі ЗМІ, пожежники намагалися видалити тіло з машини близько двох годин.

Перед аварією Mad Clip був на весіллі з одним і близьким соратником.

Mad Clip, що народився в 1987 році в Нью-Йорку, в останні роки є одним з найпопулярніших реперів Греції.

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