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Популярна пам’ятка Греції може назавжди зникнути

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Популярна пам'ятка Греції може назавжди зникнути
depositphotos.com

Корабель, що зазнав аварії 43 роки тому на пляжі Навагіо в Закінфосі, Греція, знаходиться під загрозою повного зникнення: його може змити море.

Останні пости в Instagram показали значне погіршення стану судна за останні десять років, повідомляє SchengenVisaInfo.com. Місцеві жителі та представники туристичного бізнесу закликають владу вжити заходів якнайшвидше, підкреслюючи важливість цього об’єкта для доходів острова. Крім того, деякі готові взяти на себе відповідальність та фінансово підтримати збереження цієї пам’ятки.

Корабель, ймовірно, вдасться зберегти. Влада вже пообіцяла зробити все можливе для цього. Мер острова навіть звернувся до Міністерства туризму Греції та Міністерства економіки та фінансів, щоб ті допомогли захистити це місце.

Популярна пам'ятка Греції може назавжди зникнути
© Julian Timmerman | Unsplash

Попри свою популярність в Instagram серед туристів на Закінфосі, корабель на пляжі Навагіо також став відомим через кілька інцидентів. У березні минулого року грецький уряд продовжив заборону відвідати пляж Навіго в Закінфосі. Це рішення було ухвалено після перевірки Організації антисейсмічного планування та захисту країни (OASP) у зв’язку із сейсмічною активністю та явищами зсувного характеру.

У вересні 2022 року пляж було закрито після повідомлень про обвал через землетрус магнітудою 5,4. Проте туристам, як і раніше, дозволено було відвідувати цей об’єкт. Вхід на пісок чи плавання біля руїн було суворо заборонено.

Також у 2018 році семеро людей, включаючи двох дітей, постраждали, коли 200-метрова скеля обрушилася на пляж. Найсерйозніша травма – перелом хребта у 34-річної жінки з Чехії.

Популярна пам'ятка Греції може назавжди зникнути
© Max van den Oetelaar | Unsplash

Пляж Навагіо отримав свою назву після сильного шторму, який призвів до посадки на мілину корабля “Панагіотіс” у жовтні 1980-го. Тоді вважалося, що судно перевозило контрабанду. Капітана та кількох членів екіпажу заарештували. Але згодом їх виправдали.

Після цього інциденту місцеві жителі боялися, що це зашкодить репутації пляжу та острова. Проте локація, навпаки, стала туристичною пам’яткою і набула популярності у соціальних мережах.

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