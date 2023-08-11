Платні пляжі дійшли до Туреччини: війни за місце під сонцем перейшли в запеклу фазу по всьому Середземномор’ю

Поки на курортах Середземномор’я киплять пристрасті, підігріті спекою, з приводу битв за місце під сонцем платні пляжі докотилися до Туреччини. За повідомленнями турецьких ЗМІ, «багато заявок у цій галузі направлено на те, щоб підготувати туристів до того, що пляжі стануть платними». Йдеться не про готельні, а про «загальнодоступні» пляжі, які в Туреччині відкриті для публіки як конституційне право відповідно до Закону про прибережні зони.

«Навіть за громадські пляжі, відкриті Міністерством культури та туризму у різних куточках країни, стягується невелика плата. Але останнім часом зустрічаються приватні пляжі, і, щоб скористатися цими пляжами, потрібна певна плата», – скаржаться в Туреччині. Як зазначають у ЗМІ, на платформі Change.org навіть було запущено підписну кампанію під назвою «Узбережжя належать людям».

Нагадаємо, що у Греції боротьба проти приватних пляжів дійшла вже до акцій протесту, названих «війною рушників». Протестувальники виступають проти незаконного захоплення прибережних територій. Розпочатий на острові Парос «Рух рушників» закликає до «очищення» громадських пляжів, зайнятих жадібними власниками пляжних барів та кафе, повідомили грецькі ЗМІ. Проблема незаконного заволодіння пляжами у Греції досягла такого масштабу, що громадські активісти вийшли на вулиці, щоб підтримати боротьбу за збереження доступу до муніципальної прибережної смуги. Як зазначили активісти, основний їхній протест пов’язаний зі спробами точок громадського харчування захопити берегові лінії та заставити їх шезлонгами та парасольками, щоб отримувати максимум прибутку з відпочиваючих. Однак, згідно з грецьким законодавством, приватні пляжі – це незаконне явище. До недавнього моменту туристи мирилися зі станом справ і облаштовувалися на клаптиках пляжів поряд із шезлонгами. Однак терпінню прийшов кінець. «На береговій лінії з доступних пляжів залишилися лише скелі. Решта зайнята шезлонгами підприємств», – заявляє Панос Кекас, член Туристичного руху громадян острова Парос. Подробиці читайте тут.

До речі, підтримали рух і на інших грецьких островах — рух «Врятуйте пляжі Наксоса» зібрав понад 3500 підписів протягом кількох годин після його запуску та продовжує зростати. Також протестні акції дісталися Корфу, Халкідіки та узбережжя Пелопоннесу. І вони вже почали діяти: адміністративні штрафи були накладені на більш ніж 450 робочих місць на туристичних островах Егейського моря та у прибережних містах, деякі підприємства були опечатані та закриті.

При цьому турецькі експерти запевняють, що саме скупченість на громадських пляжах і платні шезлонги на багатьох з них стали причиною тих самих пляжних воєн, які «здригають» усі курорти Середземномор’я. Як заявляють у турецьких ЗМІ, справа дійшла до того, що в Іспанії проблеми доходять до втручання поліції — на Фуертевентура-Корралехо поліції довелося рознімати суперечку за шезлонги, які перейшли в битву буквально. У Малазу британських туристах, які одні з основних учасників цих битв, зіграв спортивний азарт — в готелі Estival Torrequebrada всерйоз призначили суддю, який подає свистком сигнал туристам — після чого ті біжать захоплювати лежаки.

Нагадаємо, що від Іспанії до Португалії, від Греції до Туреччини пляжі та басейни Середземного моря за останні три місяці перетворилися на поля битв. Битва за лежаки почалася у травні — і продовжується досі, туристи вигадують все більш витончені методи — одні прокидаються на світанку, щоб опинитися на початку черги, коли персонал готелю відкриває двері біля басейну. Інші вибудовують рушники у чергу на ніч.

Справа доходить до міжнаціональних конфліктів, що підігріваються пресою — зокрема, британські та німецькі туристи намагаються з’ясувати, хто з них і найперший, і «найпсихічніший» у битві за лежаки — і цю «битву» підтримали популярні таблоїди The Sun і Bild – про цьому читайте у цьому матеріалі «DIP». Побічний наслідок цієї «пляжної війни» – антиреклама, яку вона робить курортам. Наприклад, британська туристка, яка обурилася своїми співвітчизниками, які влаштували чергову «загарбницьку війну» за лежаки на курорті Бенідорм, пообіцяла, що ніколи більше не повернеться відпочивати до Іспанії. Деталі тут.