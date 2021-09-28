Новий сильний землетрус вразив острів Крит (відео)

Новий сильний землетрус, зареєстрований сьогодні вранці на острові Крит, мав магнітуду 5,4 за шкалою Ріхтера, повідомляє інформаційне агентство ANA-MPA.

Раніше електронне видання газети Proto Topic повідомило про магнітуду 5,3 за шкалою Ріхтера.

ANA-MPA з посиланням на дані Інституту геодинаміки повідомило, що епіцентр сьогоднішнього землетрусу знаходився в районі села Аркалохорі, де вчора було зафіксовано землетрус силою 5,8 бала за шкалою Ріхтера.

Після вчорашнього сильного землетрусу сталося понад 40 афтершоків, повідомляє електронне видання газети “Proto Topic”. Одна людина загинула, десятки отримали поранення. Більше тисячі будівель були пошкоджені. Багато жителів провели ніч на вулиці – в своїх машинах або в наметовому таборі, створеному для розміщення тих, хто залишився без даху над головою.

Експерти очікують, що сейсмічна активність триватиме протягом деякого часу. Найсильніша вчорашній афтершок мав магнітуду 4,8 за шкалою Ріхтера.