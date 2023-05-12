Названо найдешевші курорти Середземномор’я влітку 2023 року

Середземноморська Європа, на тлі скасування пандемії коронавірусу, очікує рекордну кількість туристів улітку 2023 року. У зв’язку з цим туристичні експерти прогнозують не лише завантаженість найпопулярніших напрямків, а й зростання цін на відпочинок.

Видання Travel Off Path склало список із п’яти найдешевших середземноморських напрямків на літо 2023 року.

1. Бенідорм (Іспанія). Цей курорт є фаворитом серед молоді та сімей, які шукають доступний відпочинок на березі Середземного моря. Тут комфортна температура, багато пляжів, смачна кухня та широкий вибір розваг – і все це за порівняно прийнятними цінами. Наприклад, тут можна повечеряти за 13 євро в недорогому ресторані.

2. Валенсія (Іспанія). Це місто славиться завидним вибором музеїв, піщаних пляжів та давньою спадщиною. При цьому в місті доступні ціни і чудова погода: їжа у звичайних ресторанах у центрі Валенсії коштує приблизно 12 євро, у місті понад 300 сонячних днів на рік.

3. Бодрум (Туреччина). Місто є одним із найкращих бюджетних напрямків у Східному Середземномор’ї, де харчування коштує в середньому 5 євро, а вартість ночівлі в готелі становить близько 80 євро у піковий сезон. Крім того, у Бодрумі чудові пляжі та багато визначних пам’яток.

4. Афіни (Греція). Столиця з тисячолітньою спадщиною та захоплюючою історією приваблює туристів історичними пам’ятками, музеями, а також брукованими вуличками, заповненими кафе та сувенірними магазинами. Від центру Афін можна легко дістатися до численних пляжів, розташованих по обидва боки Середземного моря. Тут хоч і не найдешевше житло, але цілком бюджетна їжа (в середньому 12 євро за вечерю) та доступне транспортне сполучення.

5. Аліканте (Іспанія). Місто на іспанському узбережжі Коста-Бланка є захоплюючим прибережним напрямком, який останніми роками користується великим попитом у молодих мандрівників завдяки своїм сучасним зонам відпочинку та жвавому нічному життю, які відрізняють його від інших історичних, традиційніших іспанських міст. А ще тут приємні ціни – вечеря в недорогому ресторані коштуватиме приблизно 15 євро.

Нагадаємо, туристичні експерти прогнозують, що майбутній літній сезон стане одним із найбільш завантажених за всю історію спостережень. Відповідно, в аеропортах прогнозуються черги та затримки, а на найпопулярніших локаціях – юрби туристів.