Всі розділи
ГоловнаГреціяНазвано найдешевші курорти Середземномор'я влітку 2023 року
ГреціяІспаніяТуреччина

Названо найдешевші курорти Середземномор’я влітку 2023 року

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Названо найдешевші курорти Середземномор'я влітку 2023 року

Середземноморська Європа, на тлі скасування пандемії коронавірусу, очікує рекордну кількість туристів улітку 2023 року. У зв’язку з цим туристичні експерти прогнозують не лише завантаженість найпопулярніших напрямків, а й зростання цін на відпочинок.

Видання Travel Off Path склало список із п’яти найдешевших середземноморських напрямків на літо 2023 року.

1. Бенідорм (Іспанія). Цей курорт є фаворитом серед молоді та сімей, які шукають доступний відпочинок на березі Середземного моря. Тут комфортна температура, багато пляжів, смачна кухня та широкий вибір розваг – і все це за порівняно прийнятними цінами. Наприклад, тут можна повечеряти за 13 євро в недорогому ресторані.

2. Валенсія (Іспанія). Це місто славиться завидним вибором музеїв, піщаних пляжів та давньою спадщиною. При цьому в місті доступні ціни і чудова погода: їжа у звичайних ресторанах у центрі Валенсії коштує приблизно 12 євро, у місті понад 300 сонячних днів на рік.

3. Бодрум (Туреччина). Місто є одним із найкращих бюджетних напрямків у Східному Середземномор’ї, де харчування коштує в середньому 5 євро, а вартість ночівлі в готелі становить близько 80 євро у піковий сезон. Крім того, у Бодрумі чудові пляжі та багато визначних пам’яток.

4. Афіни (Греція). Столиця з тисячолітньою спадщиною та захоплюючою історією приваблює туристів історичними пам’ятками, музеями, а також брукованими вуличками, заповненими кафе та сувенірними магазинами. Від центру Афін можна легко дістатися до численних пляжів, розташованих по обидва боки Середземного моря. Тут хоч і не найдешевше житло, але цілком бюджетна їжа (в середньому 12 євро за вечерю) та доступне транспортне сполучення.

5. Аліканте (Іспанія). Місто на іспанському узбережжі Коста-Бланка є захоплюючим прибережним напрямком, який останніми роками користується великим попитом у молодих мандрівників завдяки своїм сучасним зонам відпочинку та жвавому нічному життю, які відрізняють його від інших історичних, традиційніших іспанських міст. А ще тут приємні ціни – вечеря в недорогому ресторані коштуватиме приблизно 15 євро.

Нагадаємо, туристичні експерти прогнозують, що майбутній літній сезон стане одним із найбільш завантажених за всю історію спостережень. Відповідно, в аеропортах прогнозуються черги та затримки, а на найпопулярніших локаціях – юрби туристів.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Туреччині курорт для багатих злякався, шквалу критики через ціни для туристів

Туреччина
Навмисною кампанією з метою «опустити Бодрум», тобто змусити курорт...

Через можливий землетрус у Стамбулі іноземці та турки біжать в один район, і це не Анталія

Туніс
Чутки про можливий землетрус у Стамбулі призвели до різкого...

Турецький курорт Бодрум відкрив літній сезон: перші туристи виявились британцями

Велика Британія
Ще один турецький курорт Бодрум відкрив літній сезон. Турецький...

У Греції пасажирський потяг зіткнувся з вантажним: 32 загиблих

Греція
Як повідомляє телеканал ERT, у Греції минулої ночі сталося...

Складено рейтинг міст з найкращою вуличною їжею у світі

Греція
Французька столиця визнана найкращим містом для любителів вуличної їжі,...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму