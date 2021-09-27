На острові Кріт у Греції стався сильний землетрус

Сьогодні вранці на грецькому острові Крит стався сильний землетрус. Поки немає інформації, чи є жертви і руйнування.

За деякими даними, землетрус було зареєстровано сьогодні вранці близько 09:17 магнітудою 5,8 за шкалою Ріхтера і глибиною 10 км.

Однак Європейський середземноморський сейсмологічний центр оцінює силу землетрусу в 6,5 балів, повідомляє Reuters. За даними цього центру, епіцентр стався на глибині 2 км.

За даними Грецького інституту геодинаміки, епіцентр знаходився в 23 км на північний захід від села Арві на південному узбережжі острова.