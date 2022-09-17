На грецьких островах зафіксованио наплив європейських орендарів житла на зиму

На грецьких островах в Егейському морі масово орендують житло через м’який клімат і очікувану енергетичну кризу та високі ціни на опалення цієї зими в Європі. Про це пишуть грецькі ЗМІ та очікують напливу європейців у холодні місяці, повідомляє БНР.

“Жоден німець не замерзне взимку на острові Кріт”, – заявив німецьким ЗМІ мер міста Ханья Панайотіс Сімандіракіс.

Агентства нерухомості підтверджують високий попит на оренду житла у європейців на зиму. Це не лише пенсіонери, а й молоді сім’ї з дітьми, батьки яких мають можливість працювати дистанційно.

Інтерес європейців викликає не тільки Кріт, але й інші південні острови Егейського моря, де низькі витрати на опалення через теплу погоду.

Готельєри повідомляють, що туристичний сезон ще не закінчився і вже є багато заявок на орендарів до травня наступного року.

«Цьогорічний туристичний сезон для островів нескінченний», — коментують грецькі ЗМІ.