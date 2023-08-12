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ГреціяТуризм

Місцеві жителі Греції підняли хвилю протестів та розпочали “війну” з туристами

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Місцеві жителі Греції підняли хвилю протестів та розпочали

Місцеві жителі острова Парос у Греції підняли хвилю протестів та розпочали “війну” з туристами, борючись за “звільнення” пляжів від “незаконної окупації”. Вони організували “Рух рушників”, незгодні з тим, що через наполегливі компанії, що надають шезлонги на прокат, їм важко знайти вільне місце на пляжі.

Розгнівані греки стверджують, що туристам нав’язують дорогі шезлонги та позбавляють місцевих мешканців можливості насолодитися пляжем. У липні вони організували демонстрацію на пляжі Егейського моря, тримаючи плакати на кшталт “Поверніть пляж: Рух громадян Пароса за безкоштовні пляжі”.

Ситуація почала поширюватися і на інші острови, що змусило Костіса Хадзідакіса, міністра національної економіки та фінансів Греції, закликати поліцію посилити патрулювання та припинити незаконні дії.

“Ми не дозволимо нікому захоплювати наші пляжі”, – заявив міністр.

Греція цього року побила рекорди за кількістю туристів, і це призвело до виникнення багатьох невеликих компаній, що пропонують оренду шезлонгів і рушників на пляжах. Наприклад, фірма “Save Paros Beaches” бере з туристів 60 євро за парасольку та два шезлонги на день. За 120 євро туристам пропонується VIP-зона.

Протестувальники місцеві жителі наголошують, що пляжі – це громадські місця та доступні для всіх безкоштовно. Вони заявили: “Ми затверджуємо наше право на громадський простір, наше право користуватися пляжами. На них наступають жадібні та безчесні бізнесмени, які займають пляжі повністю або виходять за межі території, яку вони мають право орендувати”.

Першим успішним кроком для цього руху стало закриття на пляжі Санта-Марія на острові Парос трьох компаній з оренди шезлонгів після перевірки земельного кадастру Сіроса. Рух почався на Паросі і поширився на інші острови Кікладського архіпелагу, де місцеві жителі також висловили побоювання щодо агресивних методів оренди на пляжах.

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