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Літо без шезлонгів: Греція запроваджує нові правила

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Літо без шезлонгів: Греція запроваджує нові правила
Photo by Barna Bartis on Unsplash

Напередодні літнього сезону Греція ухвалює новий законопроєкт, спрямований на суворе регулювання використання пляжів.

Як повідомляє Daily Express, нововведення, які набудуть чинності вже навесні, покликані забезпечити більш вільний доступ до популярних берегових ліній та внести лад у користування пляжними зонами. Згідно з новими правилами, на 70 відсотках пляжів Греції буде заборонено шезлонги. Робиться це, щоб уникнути переповнення та зробити відпочинок на сонці комфортнішим.

У заповідних районах частка вільних від шезлонгів пляжів має становити 85 відсотків. Крім того, між шезлонгами та лінією берега має бути витримана відстань не менше чотирьох метрів, щоб не перекривати вільний доступ до води.

Також буде створено “недоторканні пляжі” в екологічних зонах, де розміщення шезлонгів буде повністю заборонено.

На додаток до цих заходів, за новим законом, мінімум половина пляжів має залишатися вільною та доступною для всіх охочих. Щоб уникнути монополізації пляжних територій під оренду парасольок та барів. Повідомляється, що останніми роками все частіше виникають проблеми із захопленням пляжів готелями та прибережними закладами, що обмежує громадський доступ.

При цьому розподіл пляжних територій, доступних для оренди, проходитиме через онлайн-аукціони, щоб уникнути тіньових угод і підвищити прозорість.

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