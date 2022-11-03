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Грецький прем’єр-міністр: усі російські туристи поїхали до Туреччини, у нас їх немає

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Грецький прем'єр-міністр: усі російські туристи поїхали до Туреччини, у нас їх немає

Численні російські туристи, які цього літа потенційно могли б вибрати для відпочинку курорти Греції, поїхали до Туреччини. В усьому винні — санкції, запроваджені Грецією щодо Росії, нарік прем’єр-міністр Греції Кірьякос Мікотакіс, заяву якого з радістю процитували турецькі ЗМІ.

Виступаючи на прес-конференції після зустрічі з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Таллінні, грецький міністр заявив, що цього літа російські мандрівники віддали перевагу сумнівній Греції зрозумілій Туреччині: відпочиваючих відлякали санкції, накладені на РФ, тому вони вирішили не ризикувати і вибрати турецький берег, влада якого минулого сезону відзначилися доброзичливою риторикою на адресу РФ.

Коли стало зрозуміло, що грецька скарбниця втратила потенційний прибуток, чиновник звернув увагу на те, що влада Греції, як і Кіпру, насправді не підтримує тотальну заборону на відвідування російськими туристами Європейського Союзу (ЄС). Тим не менш, приєдналися до санкційних пакетів, хоча як туристичний напрямок вони на собі вже зазнали наслідків усіх російських санкцій, введених західними країнами. «Цього літа до Греції з Росії практично ніхто не приїжджав: майже всі росіяни, які бажають вирушити в подорож, поїхали до Туреччини», – поскаржився він.

Раніше уряд Ірландії оголосив, що країна вирішила виключити Росію та Білорусь зі схеми безвізового в’їзду для короткострокового перебування, а влада популярної Чехії повністю закрила кордон для російських громадян, які в’їжджають до країни за туристичними візами (подробиці читайте за цим посиланням).

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