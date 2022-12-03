Греція запропонувала іноземним туристам 7 нових островів, про які вони не знають

Щоб уникнути історії з овертуризмом, яку переживають інші популярні європейські туристичні місця, Греція запропонувала іноземним туристам сім нових островів, про які вони ще не знають. Це Наксос, Кітіра, Ітака, Ікарія, Карпатос, Самофракія та Ліхадонісія.

Після оглушливого успіху, якого Греція досягла цього року в секторі туризму, коли кількість відпочиваючих у країні перевищила показники доковідного 2019 року, грецька туристична влада стурбувалася овертуризмом, що насувається на певні частини країни, — напливом мандрівників, які займають всю вільну нерухомість і тим самим роблять життя місцевих жителів нестерпним.

За даними EuroNews.Travel, останніми роками грецький острів у південній частині Егейського моря став популярним туристичним напрямком та обов’язковим для відвідування мандрівниками. Грецькі чиновники з туризму також підказали туристам, що в курортній країні можна відкрити для себе не тільки широко відомі острівні курорти, а й набагато більше, включаючи Санторіні та інші привабливі острови. Якщо мандрівники прислухаються до рекомендації, це дозволить уникнути скупчення людей, а туристичний досвід у країні стане приємнішим.

«Ми обговорюємо не лише збереження природних ресурсів чи захист навколишнього середовища. Для нас сталий розвиток — це ще й щось інше», — зазначив у зв’язку з цим генеральний секретар Грецької національної туристичної організації (GNTO) Димитріс Фрагакіс і додав, що влада також заохочує не лише географічне розосередження відпочиваючих, а й тимчасове. Іншими словами, чиновник закликав іноземних туристів приїжджати до Греції не лише влітку, а й у решту пори року, однак у цьому випадку «пляжникам» не буде чим зайнятися…

Що стосується острова Наксос, що входить до групи островів Кіклади, любителі подорожей зможуть насолодитися його родючими долинами та високими горами, в яких вони можуть поєднувати спокійний та повний пригод відпочинок. Наксос, будучи найбільшим островом архіпелагу, також є чудовим місцем для гурманів та пропонує різні пляжі.

У той же час, якщо відпочиваючі вирішили знайти тишу і спокій, Кітіра — один із ізольованих островів Іонічного архіпелагу Греції, і туризм там розвинений відносно слабко. Тим не менш, острів відомий своєю дикою природою та природними водоспадами, які створюють ідилічний пейзаж, тому може бути цікавим категорії мандрівників, які не ганяються за багатою туристичною інфраструктурою. Крім цих двох островів, усім тим мандрівникам, які хочуть провести літо більш розслаблено та максимально відокремитися від натовпу, рекомендується відвідати й інші згадані вище острови.

Греція – курортна країна, що пропонує курорти світового рівня. Наприклад, читачі найстарішого американського журналу Condé Nast Traveller помістили її на шосте місце з погляду найкращих туристичних напрямків цього року. Греція домінує у прайс-листі вибору як найкраще місце для відпочинку серед різних країн світу, набравши 89,97 бала.