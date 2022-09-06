Греція заманює туристів теплою зимою та низькими тарифами на електроенергію

Греція розпочинає активну кампанію з підтримки туризму майбутньої зими. Вона спрямована на залучення європейських пенсіонерів та молодих людей, які могли б працювати віддалено та проводити зимові місяці в країні, де витрати на опалення незначні порівняно з рештою Європи.

«Наша зима м’якша, і тому витрати на енергію нижчі», — заявив кілька днів тому міністр туризму Василіс Кокіліас, відкриваючи кампанію, яка є природним продовженням ініціативи «Південні Егейські острови».

Загалом активний сезон у Греції закінчується в середині вересня, але багато з найпівденніших островів приймають гостей у жовтні і навіть у листопаді.

Цього літа найзначніший дохід для грецького туризму було отримано збільшення німецького ринку. До кінця серпня кількість німецьких пасажирів в аеропорту Елефтеріос Венізелос в Афінах була на 29% більшою, ніж того ж місяця 2019 року.

На Родос прибуло на 25% більше німецьких туристів, а в Ханьї на острові Крит їхня кількість була на 78% більше.

За перші три тижні серпня аеропорти Кікладських островів, архіпелагу Додеканес та навколо Родосу та Криту зареєстрували на 16% більше пасажирів, ніж у допандемічному 2019 році. Тоді грецька економіка заробила на туризмі 18,2 млрд євро, тоді як цього року прогнози не менше 20 мільярдів євро.

У рекордному для туризму 2019 році Грецію відвідали майже 31,3 млн туристів та 2,6 млн круїзних пасажирів.

Цього року оглядачі ринку очікують на п’ятивідсоткове збільшення кількості відвідувачів порівняно з 2019 роком.