Греція вирішила боротися з надлишком туристів

У Греції мріють уникнути кризи «овертуризму» – неприємного явища, коли місцеві жителі починають ненавидити туристів, незважаючи на гроші, що привозяться ними – адже при овертуризмі всі популярні місця і житло стають забитими туристами, а місцевим жителям не залишається ні покаяння, ні навіть вільних місць. Боротися з овертуризмом у Греції сподіваються навіть відрекламувавши свої «нетривіальні» можливості для туризму — ті місця, куди поки що майже не їдуть туристи, як на той самий Санторіні. Про це заявив Димитріс Фрагакіс, генеральний секретар Грецької національної туристичної організації (GNTO).

Ми хочемо, щоб наші громадяни завжди були за туризм, а не проти туризму. Чи знають, що в Європі є кілька важких випадків, коли країни стикаються з надмірним туризмом, коли місцевих жителів буквально виживають з їхніх рідних місць? Ми такого не хочемо», – заявив грецький урядовець. За його словами, «Греція вже давно віддана просуванню сталого туризму», який у тому числі дозволяє туристу, який підтримує цю ідею, уникнути натовпу його «колег».

Але в чому полягає сама ідея? «Стратегія Греції щодо запобігання надмірному туризму полягає у розширенні напрямків, які люди хотіли б відвідати по всій країні, та заохочення туристів дослідити Грецію не лише влітку, а й узимку», – пояснив експерт. Тобто, чиновник буквально закликає – мовляв, краще приїжджайте до нас узимку та в нікому невідомі місця. Втім, судячи з представлених напрямків, у Греції все ж таки враховують, що «пляжний» компонент для туристів найпривабливіший, а найбажаніше — це острови.

Так, відрекламовано було невелике село Гіалова на південному заході півострова Пелопоннес — «ідеальне місце, щоб втілити в життя грецьку мрію про сонце, пляж, природу та чудову їжу, далеко від натовпу». Село знаходиться за кілька хвилин ходьби від лагуни Гіалова та природного заповідника, а також неподалік стародавньої археологічної пам’ятки Пілоса, палацу мікенської епохи. Поруч знаходиться також пляж Войдокойлія, один із найкрасивіших у країні. Що окремо приємно — до цього місця можна дістатися Афін за кілька годин.

Ще один маршрут з Афін – на поромі на острів Ікарія в Егейському морі. «Його часто не беруть до уваги туристи, а це означає, що вам доведеться ділити піщані пляжі тільки з місцевими жителями — їх там лише 8500 осіб, які ведуть традиційний грецький спосіб життя», – запевняють експерти.

Ще один нетиповий острівний відпочинок – острови Лерос серед усіх островів Додеканес. “Кожен острів унікально відрізняється від іншого, від зелених пагорбів Лероса до неокласичних будинків Лаккі, але всі вони можуть похвалитися красивими незайманими пляжами та апетитними морепродуктами”, – заявляють експерти. Маршрут той самий — на поромі з Афін.

Екологічним туристам рекомендують також Халки та Тілос, найбільш екологічно чисті острови Греції. Тілос із його 500 жителями став першим 100-відсотковим «зеленим островом» Греції та всього Середземномор’я у 2019 році. Острів працює тільки на відновлюваних джерелах енергії, оголосив себе цілком самодостатнім. Аналогічну програму планують запустити і на другому острові та залучати відповідних туристів «повільним туризмом, сонцем, пляжем та екологічністю».