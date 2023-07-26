Греція у вогні: влада говорить про зміну клімату, готельєри – про катастрофу біблійних масштабів

Греція продовжує переживати аномальну спеку. У багатьох регіонах оголошено червоний, найвищий рівень небезпеки через лісові пожежі, які посилилися через сильний вітер. На кількох островах, популярних серед туристів, було проведено масову евакуацію.

За даними Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), за останній тиждень у Греції вигоріло вже 35 тис. га лісів, а вчені вказують на те, що нинішня спека в багатьох країнах Європи та Північної Африки є прямим наслідком кліматичних змін.

Національна метеослужба прогнозує, що в Афінах температура в найближчий день може досягти 41 °C, а в центральній Греції — 44 °C.

У місті Йітіон в південній частині півострова Пелопоннес температура в неділю досягла 46,4 °C, і хоча національний рекорд в 48 °C не був побитий, це мало кого втішає.

У зв’язку зі спекою багато туристичних визначних пам’яток Греції, у тому числі афінський Акрополь, закриваються в найспекотніші денні години.

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“Нас чекає ще одне важке літо”, – заявив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, виступаючи у вівторок на засіданні уряду.

Міцотакіс наголосив, що не існує „чарівного захисту“ для Середземноморського регіону, який, за його словами, перетворився на гарячу зону зміни клімату на планеті.

За його словами, кліматична криза, ймовірно, продовжить посилюватись через підвищення температур, посилення посухи та сильних вітрів, що призведе найближчими роками до більш спекотного та суворого літа.

Напередодні Міцотакіс також попередив, що найближчі три дні будуть найважчими цього місяця, після чого спека почне трохи спадати.

За даними голови Міністерства з кліматичних криз та цивільного захисту Греції Вассіліса Кікіліаса, останні 12 днів у країні довелося гасити понад 500 пожеж різної складності.

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Особливо руйнівними вони виявилися на популярних серед туристів островах Родос і Корфу, де в цей час у розпалі туристичний сезон.

З Корфу у понеділок було евакуйовано майже 2500 людей.

У вівторок під час гасіння пожежі на другому за величиною грецькому острові Евія (Евбея) розбився один із літаків, що боролися з вогнем.

Літак, що скидав воду, впав на схилі неподалік міста Карістос. Обидва льотчики, 34-річний командир екіпажу та 27-річний пілот, загинули.

У гасінні пожеж на острові брали участь щонайменше три літаки та сотні пожежників.

На Родосі понад 260 пожежників за підтримки двох літаків та двох вертольотів продовжують вести боротьбу з вогнем.

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І хоча у вівторок керівництво аеропорту Родоса повідомило, що ситуація нормалізувалася, раніше екстреними рейсами звідти було вивезено понад 2 тис. туристів.

На півночі острова добровольці прийшли на допомогу іноземним туристам, яких ще в суботу евакуювали з готелів та оселили у місцевій школі.

Мер села Ваті на південному сході Родосу Вассіліс Калабодакіс каже, що наслідки пожеж стали найтрагічнішими для їхнього регіону.

„Нашому селу було наказано евакуюватися, але ми не можемо покинути його, тому ми боремося, щоб захистити наші будинки“, — заявив він журналістам.

За словами Кіріакоса Сарікоса, менеджера з маркетингу групи H Hotels, який володіє шістьма готелями на Родосі, ситуація нагадує „катастрофу біблійних масштабів“. Хоча готель, у якому він працює, не постраждав, навколо нього все вигоріло, а всіх гостей та персонал довелося евакуювати.

„Нам потрібен план виходу з цієї кризи та відновлення всього регіону, — каже він. — Готель, це лише готель, його можна відремонтувати і заново пофарбувати, але найголовніше — це природа“.

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Сильна спека поширилася і інші країни півдня Європи та Північної Африки.

В Алжирі щонайменше 34 особи загинули внаслідок лісових пожеж, що перекинулися на житлові райони. Пожежі там спричинили масову евакуацію місцевих жителів.

Свідки описували „стіни полум’я“, на телекадрах було видно обвуглені автомобілі, згорілі магазини та житлові будинки.

В Італії пожежники провели ніч, борючись із лісовими пожежами на Сицилії. Одна з пожеж підійшла так близько до аеропорту Палермо, що у вівторок вранці його закрили на кілька годин.

Департамент цивільного захисту Італії у вівторок повідомив про великі пожежі на півдні країни.

“Ми переживаємо в Італії одні з найскладніших днів за останні десятиліття – зливи, торнадо і гігантський град на півночі, спеку і руйнівні пожежі в центрі і на півдні”, – заявив міністр цивільної оборони Нелло Мусумечі.

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У столиці Албанії Тирані у вівторок температура перевищила 40 градусів, що спонукало лікарні відкрити кілька центрів невідкладної допомоги.

Сотні пацієнтів по всій країні звернулися до лікарів із проблемами, пов’язаними з різким стрибком температури, включаючи підвищений тиск, запаморочення та непритомність.