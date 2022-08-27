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Греція стала найпопулярнішою пляжною країною в Європі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Греція стала найпопулярнішою пляжною країною в Європі

Греція стала найпопулярнішою європейською країною для любителів цьогорічного пляжного відпочинку, передає Breaking Travel News.

Пошукова система з оренди житла для відпочинку Holidu склала список найпопулярніших країн Європи для любителів пляжного відпочинку, взявши за основу пошукові запити в Google за останні 12 місяців для кожної з назв країн у поєднанні з ключовим словом “пляжі”, хештеги Instagram для цього ключового слова та його варіації.

В результаті лідируючу позицію зайняла Греція, зібравши 5,4 тисяч пошукових запитів у Google щомісяця і більше 142 тисяч хештегов в Instagram.

Греція стала найпопулярнішою пляжною країною в Європі

Найкращими у Греції при цьому виявилися пляжі Криту, Наксоса та Міконоса.

На другому місці – Італія з 5,4 тисяч пошукових запитів у Google на місяць і більше 71 тисяч хештегов в Instagram, за нею слідує Португалія з 3,6 тисяч пошукових запитів в Google в місяць і більше 61 тисяч хештегов в Instagram.

Завершують п’ятірку Франція з 3,6 тисячі запитів Google на місяць та понад 42 тисячами хештегов у Instagram та Ірландія з 880 пошуками у Google на місяць та понад 42 тисячами хештегов у Instagram.

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