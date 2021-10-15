Грецію затопило: влада вводить надзвичайні заходи через шторм Балос (Відео)

Проливний дощ і новий шторм на Балос, що обрушився на Грецію, викликали проблеми в багатьох частинах країни, і жителів Афін попередили, щоб вони уникали непотрібних поїздок, в той час як кілька центральних бульварів і частина школи були затоплені.

Згідно відео, розміщеним в соціальних мережах, учні початкової школи в районі Афін евакуювали із затопленого сараю після того, як вчителі використовували лавки, щоб побудувати міст, по якому діти досягли головної будівлі школи.

За рішенням префекта в районі Аттики, здебільшого Афін, всі школи в цьому регіоні закриті сьогодні вдень, і додатково, в залежності від погодних умов, завтра буде вирішено, чи будуть вони працювати.

На кількох бульварах Афін, які щорічно затоплюються через проливні дощі, тимчасово призупинено рух.

Тільки в районі Аттики в пожежну службу надійшло понад 200 звернень по медичну допомогу.

На сьогоднішньому регулярному брифінгу для преси офіційний представник уряду Греції Янніс Економу підкреслив, що пріоритетом уряду є захист людських життів, а також захист власності. Він зазначив, що на поточних зустрічах міністра з питань кліматичних криз та цивільного захисту з компетентними органами було вирішено, що місцева влада повинна негайно проінформувати громадян, щоб уникати, особливо вночі, підвалів або місць, де в минулому були повені; для активації номера 112; всі сили цивільного захисту, пожежної охорони, поліції, збройних сил і швидкої допомоги повинні бути в резерві, щоб вони могли своєчасно втрутитися в разі необхідності, а з учорашнього дня оперативні центри працюють в різних частинах країни.