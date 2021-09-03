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COVID Travel NewsГРЕЦІЯ

Греція ввела місцевий локдаун через COVID-19

Гліб Парфененко
Греція ввела місцевий локдаун через COVID-19

Надзвичайні заходи щодо стримування поширення коронавірусу були введені постановою уряду в грецьких регіональних одиницях Ахайя і Ілля, а також в муніципалітеті Ікарія, повідомляє Sky TV. Ці заходи будуть діяти з 3 по 10 вересня, повідомляє БТА.

Вони включають заборону на вихід громадян на вулицю з 1 години ночі до 6 години ранку, за винятком офіційних і серйозних медичних показань. Музика також заборонена в місцях громадського харчування і розважальних центрах.

Виняток з останнього правила робиться для весіль і хрестин.

Аналогічні заходи будуть продовжені до 10 вересня в Мессіні і Іракліоні.

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