Греція висилає 12 російських дипломатів

Влада Греції оголосила 12 співробітників російських дипломатичних місій, акредитованих у республіці, персонами нон грата, йдеться у заяві МЗС Греції у середу.

У повідомленні йдеться, що ці посадові особи були “оголошені небажаними особами відповідно до положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року та Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року”. За даними відомства, про це рішення поінформовано посла Росії в Греції.

З того часу, як 24 лютого почалося російське вторгнення в Україну, західні країни оголосили загалом понад 300 російських дипломатів персонами нон грата. Найбільше російських дипломатів надіслали Польща (45), Німеччина (40), Словаччина (35), Франція (35), Італія (30).

США вислали радника посольства, а також оголосили 12 співробітників російського представництва при ООН персонами нон грата.