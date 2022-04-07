Греція подвоїть видобуток вугілля, щоб зменшити залежність від російського газу

Греція подвоїть виробництво бурого вугілля протягом найближчих двох років, щоб знизити залежність від російського газу, заявив сьогодні прес-секретар грецького уряду Янніс Економу, повідомляє AFP.

“Буре вугілля є забруднювачем навколишнього середовища, і в звичайних умовах природний газ дешевший”, – сказав прес-секретар журналістам.

Але через війну в Україні та необхідність для Греції диверсифікувати постачання енергії, цей захід, за словами прес-секретаря, буде “необхідним” протягом наступних двох років.

Греція, яка на 40% залежить від російського природного газу, з моменту початку російського вторгнення в Україну 24 лютого шукає альтернативних рішень, щоб “забезпечити нормальне енергопостачання країни”, згідно із заявою грецького міністерства довкілля та енергетики.

Виступаючи в середу на відкритті фотоелектричного парку на півночі Греції, прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс сказав, що “енергетична політика Греції має бути гнучкою з огляду на поточну ситуацію”.

Ці зміни “ні в якому разі” не вплинуть на заявлену Грецією мету щодо скорочення викидів вуглекислого газу на 55% до 2030 року та досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року, наголосив прем’єр-міністр.