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ГреціяЕкономіка

Греція подвоїть видобуток вугілля, щоб зменшити залежність від російського газу

Гліб Парфененко
Греція подвоїть видобуток вугілля, щоб зменшити залежність від російського газу

Греція подвоїть виробництво бурого вугілля протягом найближчих двох років, щоб знизити залежність від російського газу, заявив сьогодні прес-секретар грецького уряду Янніс Економу, повідомляє AFP.

“Буре вугілля є забруднювачем навколишнього середовища, і в звичайних умовах природний газ дешевший”, – сказав прес-секретар журналістам.

Але через війну в Україні та необхідність для Греції диверсифікувати постачання енергії, цей захід, за словами прес-секретаря, буде “необхідним” протягом наступних двох років.

Греція, яка на 40% залежить від російського природного газу, з моменту початку російського вторгнення в Україну 24 лютого шукає альтернативних рішень, щоб “забезпечити нормальне енергопостачання країни”, згідно із заявою грецького міністерства довкілля та енергетики.

Виступаючи в середу на відкритті фотоелектричного парку на півночі Греції, прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс сказав, що “енергетична політика Греції має бути гнучкою з огляду на поточну ситуацію”.

Ці зміни “ні в якому разі” не вплинуть на заявлену Грецією мету щодо скорочення викидів вуглекислого газу на 55% до 2030 року та досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року, наголосив прем’єр-міністр.

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