Греція планує приватизацію 23 регіональних аеропортів

Аеропорт Каламати імені Василиса Константакопулос в Греції, як передбачається, буде обслуговувати більше туристів після пандемії. Проте, обладнання аеропорту, що знаходиться у веденні державного управління цивільної авіації YPA, досить застаріло.

До початку пандемії корони в 2019 році аеропорт в місті Каламата, порт на південному заході півострова Пелопоннес, як і раніше посідав перше місце серед 38 комерційних аеропортів Греції з 336 000 пасажирами на рік.

Згідно з дослідженням Міністерства транспорту Греції, щоб бути готовим до туристичного буму, якого Греція очікує після закінчення пандемії, аеропорту буде потрібно витратити від 60 до 80 мільйонів євро на розширення терміналу і реконструкцію злітно-посадкової смуги, доріжок і перону.

Гроші надійдуть від приватного інвестора. Каламата – один з 23 регіональних аеропортів, які держава хоче передати в руки приватних операторів. В останні роки у Греції був позитивний досвід приватизації регіональних аеропортів.

У 2017 році держава надала концесію на будівництво 14 регіональних аеропортів групі аеропортів Fraport. Німецька компанія буде експлуатувати аеропорти протягом 40 років. Входження компанії Fraport на ринок Греції обійшовся в 1,24 мільярда євро, і за останні чотири роки вона інвестував 440 мільйонів євро в будівництво нових терміналів та злітно-посадкових смуг, а також в реконструкцію існуючих об’єктів.

У лютому 2021 року На три місяці раніше терміну, Fraport завершив модернізацію аеропортів. Це означає, що Греція буде мати сучасну інфраструктуру аеропортів якраз до початку пост пандемічної ери, від Салонік на півночі до популярних серед туристів островів, таких як Корфу, Міконос, Санторіні і Родос, а також Ханья на Криті на півдні. Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс назвав оновлені повітряні гавані «мостами до літнього сезону з більшою свободою» на церемонії передачі нового об’єкта в Салоніках.

Fraport може розширити свій грецький портфель додатковими концессиями. На вершині приватизаційного списку знаходиться Каламата. Запрошення до участі в тендері очікується в найближчі кілька тижнів.

Цей аеропорт не тільки найбільший з державних аеропортів, а й має особливо хороші перспективи росту. Це пов’язано з людиною, чиє ім’я він носить. Грецький магнат Василіс Константакопулос, який помер в 2011 році, залишив своїм трьом синам не тільки котируються на біржі Nasdaq судноплавну компанію Costamare, з третім за величиною приватним флотом контейнерних судів в світі, але також п’ятизірковий гольф-курорт і пляжний курорт Costa Navarino в Греції.

Сім’я «короля контейнерів» до сих пір інвестувала близько 1,2 мільярда євро в готельно-розважальний комплекс на узбережжі Мессіна, що відкрився в 2010 році. Це зробило регіон, який до цього був відомий перш за все оливками Каламата, одним з найбільш швидкозростаючих центрів туризму в Греції.

Туристичний бум також відбивається на кількості пасажирів в аеропорту Каламата. У період з 2010 по 2019 рік їх кількість збільшилася в чотири рази. Компанія за операціями з нерухомістю та готелями Temes S.A., контрольована сім’єю Константакопулос, вважається можливим претендентом на концесію аеропорту, що має особливе значення для подальшого розвитку курорту Коста Наваріно.