Греція оголосила про продовження ПЛР тестів для всіх туристів

“Ковідний капкан” продовжує утримувати туристів від вільного пересування світом. Влада Греції продовжила чинне правило про ПЛР-тестування при в’їзді для щеплених українських мандрівників та інших іноземних туристів ще на два тижні – до понеділка, 7 лютого. Відповідну заяву зробив уряд Греції.

Згідно з прес-релізом, випущеним владою, вимога про подання тесту продовжує застосовуватися до всіх, незалежно від їх статусу вакцинації. Крім того, всі мандрівники старші за п’ять років, які прибувають до Греції, повинні надати негативний результат ПЛР-тесту, взятий не більше ніж 72 години до прибуття, або пройти експрес-тест протягом 24 годин після прибуття. Ця вимога поширюється на всіх, хто прибуває, незалежно від національності та статусу вакцинації, підкреслила санітарна влада країни.

Також уточнювалося, що громадянам Аргентини, Росії, Індії, Уругваю, Оману, Мексики та Чилі дозволяється в’їжджати в країну за умови, що вони пройдуть тест після прибуття незалежно від їх статусу вакцинації. Те саме правило поширюється лише на неприщеплених авіапасажирів, які прибувають з Єгипту, Албанії, Аргентини, Болгарії, Бразилії, Грузії, Куби, Об’єднаних Арабських Еміратів, Індії, Індії, Китаю, Пакистану, Росії та Туреччини.

Повний список країн, звідки дозволено прибуття іноземних туристів:

Австралія Азербайджан Албанія Андорра Аргентина Вірменія Бахрейн Білорусь Боснія і Герцеговина Бруней Ватикан Великобританія Ізраїль Індія Йорданія Канада Катар Китай Косово Кувейт Ліван Мексика Молдова Монако Нова Зеландія ОАЕ Оман Росія Сан-Маріно Саудівська Аравія Північна Македонія Сербія Сінгапур США Тайвань Туреччина Україна Уругвай Чорногорія Чилі Південна Корея Японія

Туристам, які прибувають з інших третіх країн, в’їзд до Греції заборонено без «переконливої» причини відвідування країни.

Крім того, чинною залишається вимога про надання заповненої форми визначення місцезнаходження пасажирів (PLF), і всі туристи повинні пред’явити такий документ перед вильотом у будь-який час.

Якщо у мандрівника після прибуття буде виявлено позитивний тест на ковід, його відправлять на карантин на п’ять днів. При цьому мандрівник може провести цей час у вибраному місці проживання з можливістю продовження часу ізоляції, якщо симптоми залишаться такими ж, як на початку карантину.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), минулого тижня в Греції 129 494 особи дали позитивний результат на COVID-19 і 634 особи померли через наслідки коронавірусу. Водночас у країні відзначається один із найвищих показників вакцинації на Балканах, але один із найнижчих у порівнянні з іншими країнами європейського блока – 71.4 відсотка населення Греції отримали перше щеплення, 67.7 відсотка завершили перший етап вакцинації та 41.7 відсотка пройшли ревакцинацію.