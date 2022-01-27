Через стихію тисячі туристів застрягли в столиці Греції

Тисячі мандрівників виявилися відрізані від решти світу, застрягши на автостраді поблизу грецьких Афін, оскільки з початку тижня на столицю обрушилася негода.

Згідно зі ЗМІ Греції, шторм під назвою «Елпіда» накрив Афіни сильним снігопадом. Сильні хуртовини в грецькій столиці бувають рідко, але вже другу зиму поспіль місто страждає від екстремальних погодних умов.

Цього року столиця постраждала ще сильніше, ніж минулого: у деяких частинах Афін на кілька годин відключили електрику, заблокованим виявився залізничний рух, причому не обійшлося без потерпілих. Популярні літні грецькі курорти, такі як Санторіні та Міконос, які зазвичай відрізняються помірним кліматом у зимовий сезон, також виявилися завалені снігом.

Близько 3500 людей, котрі опинилися у пастці на головних вулицях країни через сильний снігопад, було врятовано в ніч на понеділок, 24 січня. Серед них виявились і іноземні туристи – мандрівники-індивідуали та невеликі екскурсійні групи. Проте декому довелося провести ніч на автостраді. Незважаючи на те, що рятувальні команди працювали всю ніч, щоб допомогти людям, які застрягли у своїх автомобілях та туристичних автобусах, вони не змогли дістатися всіх. Таким чином, близько 300 водіїв мали провести ніч на автомагістралі Аттики Одос. Щоб зробити умови більш терпимими, рятувальні команди роздавали предмети першої необхідності – їжу, ковдри та воду.

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Коментуючи ситуацію, міністр Греції з питань кліматичної кризи та цивільного захисту Крістос Стіліанідіс звинуватив у хаосі дорожньо-керуючу компанію. На його думку, компанія не змогла підтримувати дорожні умови, хоч і пообіцяла вжити всіх адекватних заходів. Щоб допомогти країні пережити цю ситуацію, влада Афін оголосила минулі вівторок і середу святковим днем, закрила школи, державні установи та приватні підприємства, за винятком аптек, супермаркетів та автозаправних станцій. Туристів та громадян попередили про необхідність утриматися від тривалого перебування на вулиці, оскільки вони можуть зіткнутися з труднощами чи навіть застрягти.

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Крім того, що тисячі туристів опинилися в пастці на автомагістралі, снігова буря також викликала труднощі для залізничного транспорту. П’ятнадцять людей отримали поранення після того, як було вирішено допомогти двомстам туристам, які були замкнені в поїзді. Пасажирський поїзд не міг далі рухатися через сильний снігопад. Через стихію, що розгулялася, з понеділка по середу було скасовано велику кількість рейсів.

Цього тижня низькі температури та сильний снігопад викликав серйозні збої і в сусідній з Грецією Туреччини, зупинивши польоти, заблокувавши автомагістралі та спричинивши перебої у подачі електроенергії. Через сильний снігопад країна сховалася під товстим сніговим покривом, що призвело до затримки та скасування авірейсів. Так, замкненими в літаку виявилися сотні російських туристів. Подробиці у матеріалі «Спати на підлозі Duty Free виявилося розкішшю: туристка розповіла про жах в аеропорту Туреччини». У владі снігової стихії опинилася і частина Сирії.