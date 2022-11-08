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Азорські острови та Північна Греція очолили незвичайний рейтинг виставки World Travel Market

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Азорські острови та Північна Греція очолили незвичайний рейтинг

За даними виставки World Travel Market (WTM), що проходить цими днями в Лондоні, Азорські острови і Північна Греція стали двома недооціненими напрямками 2022 року.

Згідно з галузевим звітом за 2022 рік, 14,5 відсотків респондентів, які взяли участь у дослідженні, назвали Азорські острови найдоціннішим напрямом у світі. При цьому 14 відсотків впевнені, що цей статус має належати Північній Греції.

Директор виставки World Travel Market Джульєтт Лосардо так коментує результати опитування: «Азорські острови з їхньою природною красою та Північна Греція з вражаючими історичними місцями по праву посідають перші місця у списку недооцінених напрямків у світі».

Азорські острови – автономна область Португалії – користуються популярністю у мандрівників завдяки своїй природній красі, дикій природі та неквапливому способу життя. У липні 2022 року кількість пасажирів, які прибули на Азорські острови, досягла найвищого рівня за останні п’ять років — 252 483 особи.

Греція також мала гарний рік, точніше — літо 2022 року. І це в умовах гострої конкуренції з півднем материкової частини країни та популярними островами: Критом, Родосом, Закінфом, Косом та ін. Проте саме на півночі Греції знаходиться гора Олімп, найвища гора країни. Вона довгий час вважалася міфічним місцем, де мешкали боги Стародавню Грецію. Літохоро, відомий як Місто богів, знаходиться приблизно за 100 км від Салонік, другого міста Греції. «Півострів Халкідікі з його пляжами та виноградниками прекрасний, як і вся Північна Греція, багата на сильні впливи, виявлені в її римському, візантійському, а також османському минулому».

Крім Азорських островів та Північної Греції, у галузевому звіті WTM London за 2022 рік перераховано ще вісім недооцінених напрямків.

Згідно з опитуванням, до десятки найбільш недооцінених напрямів також входять Болгарія та Шотландія – по 10%, Естонія (9,5%), Нідерланди, Сицилія та Словенія – по 9%, Уельс (8%), Братислава (7%).

За даними Банку Греції, з січня до кінця серпня цього року Грецію відвідали понад 19 мільйонів іноземних туристів.

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