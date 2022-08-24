Всі розділи
ГоловнаГреціяАлбанські банди грабують квартири сплячих туристів на грецькому курорті
ГреціяТуризм

Албанські банди грабують квартири сплячих туристів на грецькому курорті

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Donate
Албанські банди грабують квартири сплячих туристів на грецькому курорті

Албанські банди вміло грабують будинки та квартири людей, що сплять, у грецькому курортному селищі Паралія Офриніо, проникаючи до будинків через вікна ванних кімнат, передає “Телеграф”.

Село є улюбленим місцем відпочинку болгарських туристів, оскільки воно розташоване всього за 290 км від Софії в північній Греції, за 100 км на схід від Салоників і за 60 км на захід від Кавали.

Десятки болгар навіть мають там нерухомість – квартири та будинки, і вони продовжують купувати. Будівництво на курорті процвітає завдяки інтересу до покупки.

Проблема з албанськими злодіями в Паралія Офриніо існує вже багато років, але цього літа було помічено їх новий трюк – невідомо, як північним грабіжникам вдається пробратися до будинку через маленькі відкриті вікна.

Влітку вони крадуть ноутбуки, гроші, ювелірні вироби та інше дороге обладнання. Взимку, коли тут майже безлюдно, всю техніку розвозять по будинках і квартирах. У селищі є охоронне підприємство, але воно не може запобігти крадіжкам, скаржаться місцеві жителі та туристи.

Donate

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяCOVID Travel NewsТуреччинаУкраїнаLifeStyleСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму