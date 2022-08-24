Албанські банди грабують квартири сплячих туристів на грецькому курорті

Албанські банди вміло грабують будинки та квартири людей, що сплять, у грецькому курортному селищі Паралія Офриніо, проникаючи до будинків через вікна ванних кімнат, передає “Телеграф”.

Село є улюбленим місцем відпочинку болгарських туристів, оскільки воно розташоване всього за 290 км від Софії в північній Греції, за 100 км на схід від Салоників і за 60 км на захід від Кавали.

Десятки болгар навіть мають там нерухомість – квартири та будинки, і вони продовжують купувати. Будівництво на курорті процвітає завдяки інтересу до покупки.

Проблема з албанськими злодіями в Паралія Офриніо існує вже багато років, але цього літа було помічено їх новий трюк – невідомо, як північним грабіжникам вдається пробратися до будинку через маленькі відкриті вікна.

Влітку вони крадуть ноутбуки, гроші, ювелірні вироби та інше дороге обладнання. Взимку, коли тут майже безлюдно, всю техніку розвозять по будинках і квартирах. У селищі є охоронне підприємство, але воно не може запобігти крадіжкам, скаржаться місцеві жителі та туристи.