10 000 нещеплених медичних працівників в Греції були звільнені

10 000 медичних працівників в Греції були звільнені з-за того, що не були вакциновані проти Covid-19. Щоб зберегти свої робочі місця, вони повинні були до сьогоднішнього дня отримати як мінімум першу дозу вакцини.

З 1 вересня імунізація медичних працівників в країні обов’язкова. Цей захід викликав невдоволення і протести перед лікарнями.

Про готовність до страйку оголосили всі медичні установи. Уряд в Афінах непохитно заявляє, що не відступить.

«Медичні працівники повинні бути вакциновані, щоб захистити своє здоров’я і здоров’я пацієнтів», – наполягав прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс.

Лікарі вже закликали своїх колег пройти вакцинацію, так як вважають, що система охорони здоров’я країни буде заблокована через брак медиків через швидке поширення коронавируса. Однак інші кажуть, що уряд викриває систему охорони здоров’я в розпал четвертої хвилі.

«Сьогодні дуже важкий день, і атмосфера в лікарнях напружена, тому що є серйозні проблеми з персоналом та в той же час є пацієнти, які хочуть, щоб їх обслуговували. У нас все ще будуть проблеми через меншу кількість лікарів», – попередила профспілка медичних працівників.

За даними профспілок, вакциновані 95% лікарів і 90% медсестер. А замість вимушених піти в неоплачувану відпустку будуть призначені фахівці з приватного сектора.

На сьогоднішній день вакцинації повинні проходити як фармацевти, так і приватні лікарі. Їм загрожує штраф до 50 тисяч євро і відкликання ліцензії на роботу. Обов’язкова вакцинація всіх державних службовців вже обговорюється.